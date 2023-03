Petit tour d’horizon historique sur de grandes avancées : le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme

Quel pays a accordé le premier le droit de vote aux femmes ? Quelle est l’origine de la Journée internationale de la femme ? Quand et où a eu lieu la toute première ? Quand les femmes ont-elles eu le droit de travailler en France ? Info-chalon vous propose un petit tour d’horizon sur de grandes avancées.

Dans beaucoup de pays, les droits des femmes sont bafoués. Il est donc d’autant plus important de rappeler le parcours de la conquête des femmes et de leurs droits à être l’égal des hommes.

La journée des Femmes ou Journée Internationale pour les Droits des Femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Le but est de réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes.

La France, elle, n’a pas été pionnière en la matière, comme vous le verrez dans le bref rappel des dates : les droits des femmes n’ont réellement commencé à évoluer qu’il y a quelques décennies…

Première journée des femmes à l’échelle internationale

Les origines de cette journée s’inscrivent dans un contexte de luttes ouvrières et de lutte des femmes au début du XXe siècle pour acquérir des droits déjà accordés aux hommes (le droit de vote par exemple), de meilleures conditions de travail et la fin des discriminations au travail.

À la suite d’une proposition de Clara Zetkin* en août 1910 lors de la 2e conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, l’idée naît de créer une journée internationale des femmes. L’année suivante, le 19 mars 1911, la première « Journée internationale des femmes » a lieu dans certains pays d’Europe (Allemagne, Suisse, Autriche, Danemark) et aux États-Unis, où de nombreux rassemblements réunissant un million de femmes et d’hommes sont organisés.

Quels droits réclamaient les femmes ?

Le droit de vote en premier lieu. La Nouvelle-Zélande est le premier pays où les femmes ont pu voter, dès 1893. En Allemagne, les femmes obtiennent le droit de vote le 12 novembre 1918. En France, alors que les hommes obtiennent le droit de vote en 1848, les femmes devront attendre 1944 pour l’obtenir, et 1945 pour l’exercer la première fois.

D’autres droits encore comme le droit de travailler ; le droit de pouvoir occuper des postes dans la fonction publique ; le droit à la formation professionnelle ; l’élimination de la discrimination au travail.

Bref rappel sur l’évolution des droits des femmes en France

1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.

1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession SANS L’AUTORISATION de leur mari.

1972 : Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ».

1973 : La mère peut transmettre sa nationalité à son enfant légitime ou naturel.

1975 : Instauration du divorce par consentement mutuel.

Eh oui, en France, avant la loi de 1965, les femmes étaient sous la tutelle de leur mari. Le mariage s’apparentait alors à une forme de mise sous tutelle.

Pourquoi défendre les droits des femmes ?

« L’égalité des sexes est un droit humain fondamental. C’est également un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la moitié de leur population n’a pas suffisamment accès aux ressources économiques et sociales. » (source : ONG CARE France)

L’émancipation des femmes est un sujet qui reste d’actualité. Rappelons cette définition : émanciper signifie affranchir d’une autorité, d’une domination, d’une tutelle, d’une contrainte morale ou intellectuelle, d’un préjugé…

* Pour ceux qui aimeraient creuser le sujet et connaitre quelques-unes des pionnières à travers le monde à qui l’on doit ces avancées, citons quelques noms : Louise Weiss (France), Vigdís Finnbogadóttir (Islande), Thérèse Casgrain (Québec), Kate Sheppard (Nouvelle-Zélande), Clara Zetkin (Allemagne)…

Nathalie DUNAND

Nathalie.infochalon@gmail.com

Cet article a puisé parmi les sources suivantes :

CIDFF

ONG CARE France

icalendrier.fr/fetes/journee-internationale-femme

egalite-femmes-hommes.gouv.fr

Et pour approfondir le sujet au national…

En France, historique de l’évolution des droits des femmes :

1791 : Olympe de Gouges rédige la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne »

1792 : La loi permet le divorce par consentement mutuel

1804 : Le Code civil prévoit que : « le mari doit protection à la femme, la femme doit obéissance à son mari »

1850 : Création obligatoire d’écoles de filles dans les communes de 800 habitants (loi Falloux)

1876 : Hubertine Auclert fonde la société le droit des femmes, qui soutient le droit de vote pour les femmes

1903 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique

1920 : La loi assimile la contraception à l’avortement, qui est dès lors considéré comme un crime

1924 : Uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins et création d’un baccalauréat unique

1938 : Suppressions de l’incapacité juridique de la femme mariée

1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes.

1946 : suppression de la notion de « salaire féminin »

1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l’autorisation de leur mari.

1967 : Loi Neuwirth autorise la contraception

1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle

1972 : – Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ».

– L’école polytechnique devient mixte : 8 femmes sont reçues

1974 : Françoise Giroud première secrétaire d’État à la condition féminine

1975 : – Loi Veil pour l’Interruption Volontaire de Grossesse – IVG

– Réintroduction dans la loi du divorce par consentement mutuel

1976 : La mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics

1980 : Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l’Académie française

1981 : Yvette Roudy est ministre déléguée des droits de la femme

1982 : L’IVG est remboursée par la Sécurité sociale

1983 : Loi Roudy pose le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1984 : Le congé parental est ouvert à chacun des parents

1991 : Édith Cresson première femme 1re ministre

1993 : Loi Neiertz : condamnation de l’entrave à l’IVG

1999 : Création du PACS (pacte civil de solidarité)

2000 : Promulgation de la première loi sur la parité politique

2001 : Augmentation du délai légal de l’IVG de 10 à 12 semaines

2002 : – Création du congé de paternité

– L’enfant peut porter le nom de ses deux parents

2004 : La loi du 26 mai relative au divorce introduit la procédure d’éviction du conjoint violent.

2005 : La loi du 12 décembre relative au traitement de la récidive des infractions pénales donne la possibilité au juge pénal d’ordonner à l’auteur de violences de résider hors du domicile ou de la résidence du couple.

2006 : – Loi du 4 avril renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ajoute le partenaire "pacsé" et les "ex" au titre des circonstances aggravantes.

– Introduction de la notion de respect dans les obligations du mariage.

– Alignement de l’âge légal du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans.

– Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

– Les salaires des femmes sont inférieurs de 27 % à ceux des hommes. (données DARES)

– En droit direct, les femmes touchent 825 € en moyenne contre 1 426 € pour les hommes, soit 50 % des retraites des hommes.

2008 : – Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales »

2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : création de l’ordonnance de protection des victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple.

2012 : Vote de la Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

2014 : Vote de la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

2016 : Vote de la Loi n° 2016-444 du 6 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées