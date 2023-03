AVIS DE DECES - Madame Annette GARCIA née ALVARES

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Hélène, Corinne, Chantal, Marc, Gabriel et Luc,

ses enfants et leurs conjoints ;

Francine sa sœur et son mari ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Annette GARCIA

née ALVARES

survenu le lundi 6 mars 2023, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 mars 2023, à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Annette a rejoint son époux

Gaby

décédé en mai 2020.