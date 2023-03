En route pour le championnat de France 2023, pour le Yoseikan Budo Chalonnais suite au championnat de Bourgogne

Le 26 février, 10 compétiteurs du club ont participé au Championnat de Bourgogne 2023, qui comptait la présence d’une soixante de participants, venant des clubs de Chatenoy le Royal, Sennecey le Grand, Gergy, Roche lez Beaupré, et bien sur Chalon sur Saône.

Parmi eux, en émono jiai (combats bâtons), 3 ont obtenus la médailles d’or, 3 la médaille d’argent, et 2 en médaille de bronze.

En sudé jiai (combats poings/pieds), 1 a obtenu la médaille d’or, et 6 la médaille d’argent.

Soit en détail, pour les podiums :



En émono jiai (combats bâtons):

Catégorie pupilles garçons moins de 31 kg -1er PHILIPPE Timéo médaille d’or

Catégorie pupilles garçons moins de 37 kg -2ème HOBEIKA Francis médaille d’argent

Catégorie minimes garçons moins 46 jkg -3ème DJEMAI Yazid médaille de bronze

Catégorie cadets moins 62 kg -2ème HOUMMASS Ayyoub médaille d’argent

Catégorie juniors homme moins de 80 kg -2ème CHEVASSUS-CLEMENT Matthias médaille d’argent Catégorie séniors hommes moins 80 kg -1er PASSERAT Paul médaille d’or

Catégorie séniors hommes moins 85 kg -3ème BOUKHEDENNA Mehdi médaille de bronze En sudé jiai (combats poings/pieds) :

Catégorie pupilles garçons moins de 31 kg -1er PHILIPPE Timéo médaille d’or

Catégorie pupilles garçons moins de 37 kg -2ème HOBEIKA Francis médaille d’argent

Catégorie minimes garçons moins 46 jkg -3ème DJEMAI Yazid médaille d’argent

Catégorie cadets moins 62 kg -2ème HOUMMASS Ayyoub médaille d’argent

Catégorie juniors homme moins de 80 kg -2ème CHEVASSUS-CLEMENT Matthias médaille d’argent Catégorie séniors hommes moins 80 kg -3ème BOUKHEDENNA Mehdi médaille d’argent



En open :

En émono jiai (combats bâtons):

Catégorie juniors/séniors femmes moins 62 kg -1ere LAMALLE Sofia médaille d’or

En sudé jiai (combats poings/pieds) :

Catégorie juniors/séniors femmes moins 62 kg -2ème LAMALLE Sofia médaille d’argent



Et enfin en dan-tai-sen (équipe bâtons)

Catégorie juniors/seniors mixte -2ème équipe 2 Chalon médaille d’argent

Qui était composée de BOUAKLINE Abdellah, PASSERAT Paul, et CHEVASSUS-CLEMENT Matthias,



Certains d’entre eux vont donc monter à Paris pour le Championnat de France qui aura lieu les 25 et 26 mars, pour défendre les couleurs de la région Bourgogne, et ainsi que leur club, le Yoseikan Budo Chalonnais.



Pour cette compétition, on pouvait compter également la présence des 2 arbitres nationaux du club, Patrick BEAUBERNARD, et Thieu NGUYEN et qui pour Patrick BEAUBERNARD montera également à Paris, car retenu pour arbitrer le Championnat de France 2023.



Nous leur souhaitons bonne chance !!