Chalon-sur-Saône : Enorme succès du Salon de l’Emploi’ organisé par le Grand Chalon au Parc des expositions !

Plus de 172 entreprises, plus de 2 500 visiteurs en deux heures d’ouverture plus de 4600 visiteurs au cours de la journée, de nombreux partenaires, plus de 2 000 offres d’emploi dans différents secteurs d’activités (Restauration, industries, Transports et logistiques, métiers de la sécurité, aide aux personnes à domicile, agroalimentaire, BTP…) c’est un beau salon qu’avait organisé le Grand Chalon avec ses partenaires : Pôle Emploi, les Sociétés de Recrutement par Intérim, la Mission Locale… L’Etat et toutes les entreprises présentes, ce jeudi 9 mars de 10 heures à 17 heures 30, dans le Parc des Exposition, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône.

Un forum de l’emploi qui a connu un réel succès avec la présence de nombreuses enseignes connues sur le secteur de Chalon et du Grand Chalon.

Grâce à ce salon porté par le Grand Chalon et ses partenaires, les demandeurs d’emploi où les personnes en quête de reconversion ont pu échanger avec les intervenants ou d’avoir la possibilité de faire connaitre leur candidature dans le but de faire un essai avec les différentes entreprises représentées et pourquoi pas, décrocher un emploi.

Info-chalon était présent à 10 heures, lors de l’inauguration de ce salon pour constater la présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Olivier Tainturier, sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement, d’Isabel Paulo, Conseillère Municipale, déléguée aux actions en direction des jeunes …

