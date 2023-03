AVIS DE DECES - Madame Colette QUONIOU née PONCET

CHALON-SUR-SAÔNE - CRÊCHES-SUR-SAÔNE



Valérie et William,

Stéphane et Sandra,

Hervé et Bénédicte

ses enfants et leurs conjoints,

Bastien, Mona, Sixtine, Loïc,

ses petits-enfants;

sa sœur (†) et ses frères ;

ses belles-sœurs

et son beau-frère ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette QUONIOU

née PONCET

survenu le 8 mars 2023.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 14 mars 2023, à 11 heures, en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône suivie de l'inhumation au cimetière de Crèches-sur-Saône.