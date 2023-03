Les feux de forêts au coeur des exercices des sapeurs-pompiers en Saône et Loire

Pendant une semaine, des chefs de groupes du Bas Rhin, de la Meuse, des Vosges, du Jura et de la Saône-et-Loire se sont formés sur le sujet très sensible des feux de forêts qui a gagné le quart Nord Est de la France l’été dernier (lire l'article de notre confrère Creusot-infos). Plus localement, à Mercurey, notamment, le secteur des Cèdres-Vallée des Vaux a été également le théâtre d'exercices grandeur nature, permettant de mieux appréhender les coupes-feux réalisés ces derniers mois. L'été s'annonçant particulièrement chaud, ce secteur de Saône et Loire est placé sous haute vigilance en période caniculaire.

L.G