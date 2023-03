ASSISES DE SAONE ET LOIRE : 8 ans et 6 ans de prison pour deux des accusés

La Cour d’assises a déclaré Hamdi Dahech et Chérif Benchira coupables de la séquestration de X et les a condamnés à des peines de 8 ans et 6 ans de prison. YBN et l’infirmière ont été acquittés.

Il est 22h45 ce vendredi 10 mars lorsque la Cour revient. La salle est pleine de public. La Cour a abandonné la qualification criminelle pour une qualification délictuelle « plus en adéquation avec la matérialité des faits » pour les deux hommes condamnés.



Pour l’accusé principal, la Cour a retenu l’état de récidive légale, changeant le terme de la récidive, et a listé les éléments à charge exposés par l’avocate générale, retenant également les violences volontaires, les menaces de mort avec ordre de remplir une condition, et le vol des téléphones personnels de la victime. Pour celui qui est en fuite, il est condamné pour avoir été le geôlier de l’otage et l’auteur de violences volontaires. Le mandat d’arrêt décerné contre lui en 2019 court toujours. En ce qui concerne l’infirmière poursuivie pour avoir soustrait un criminel aux recherches, la Cour estime qu’il existe un doute sur le fait qu’elle avait connaissance des faits pour lesquels Hamdi Dahech était en cavale. Enfin, les charges sont insuffisantes contre le dernier accusé.

Monsieur X est reconnu partie civile, maître Nicolle demande pour lui une expertise médico-psychologique et une provision. La Cour ordonne l’expertise et qu’il soit alloué une provision à valoir sur les indemnités, de 10 000 euros. Hamdi Dahech et Chérif Benchira sont déclarés entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par monsieur X.

C’est de la faute de tout le monde, sauf des principaux intéressés

Ce vendredi 10 mars, maîtres Gallo et Scrève ont plaidé pour Hamdi Dahech, le premier avocat glissant dans son discours une allusion à « la journaliste » qui serait « proche » de l’avocate générale, puisqu’elle a rapporté des extraits du réquisitoire du jeudi 9, dans un article paru ce vendredi 10 mars tôt le matin. La belle affaire. L’avocat démontre, une fois encore, que s’il défend un innocent, puisque c'est ce qu'il dit, c’est avec des arguments qui ne le sont pas, eux, et voilà le niveau auquel se sont situés les avocats durant tout le procès.

15 ans requis, « c’est démesuré »

Cela dit, tous les propos convergent vers l’argument principal de la défense depuis le premier jour du procès - avant même que la présidente Therme ait lu l’ordonnance de mise en accusation : leur client est victime de « préjugés », « on est dans le fantasme Dahech », de même qu’à l’audience on était dans « le code Dahech », expression de la défense, ce qui signifierait qu’on refait les lois et les droits juste pour persécuter cet homme et qu’il est « jugé d’avance ». La Cour par son arrêt, démontre le contraire.

Leur client a certes reconnu, avec une facilité confondante (et donc avec provocation) être un délinquant et avoir des méthodes « dures en affaire » mais il conteste toujours avoir commis le crime dont il est accusé, et « si cette affaire avait été correctionnalisée, il s’en sortait avec 3 ou 4 ans de prison », « pour moi, ce sont des délits », dit maître Scrève. L’avocat plaide surtout la peine (15 ans requis, « c’est démesuré ») tout en demandant l’acquittement de son client et sans manquer toutefois, conformément à la ligne adoptée dès le début, de parler de « faillite judiciaire », « procédure chancelante liée à cette atmosphère détestable », « au prix de toutes les hérésies juridiques et judiciaires », « salmigondis », « dérive judiciaire ».

Pas excusable

C’est bien cette méthode qui a éreinté tout le monde, parce que c’est épuisant quand des avocats dégoupillent des fumigènes chaque matin et qu’il faut quand même tâcher d’y voir un peu clair.

Il n’est pas excusable que dans une société démocratique, des avocats - qui ont prêté serment -, discréditent de cette façon l’institution judiciaire, entre autres, pour finir par glisser un peu de fiel sur la presse. Attiser par ce moyen la haine est un procédé dangereux et peu courageux.

Ils n’ont voulu faire preuve d’aucun discernement

Ce procès est désormais terminé, un procès marqué et altéré par le choix de l’accusé et de ses avocats de s’engouffrer, comme on entre en guerre, dans une version d’acharnement, policier et judiciaire. Attaquant chaque jour - sauf le jour des plaidoiries -, la présidente de la Cour, Céline Therme, une magistrate réputée pour sa rigueur, sa clarté et aussi son courage. L’accusé et ses avocats n’ont voulu faire preuve d’aucun discernement. C’est comme si on avait assisté à un match de foot au cours duquel une équipe n’aurait cessé marquer des buts dans son propre camp, tout en prétendant le contraire. Et ceci reste vrai, quand bien même la Cour aurait prononcé des acquittements pour tous les accusés, ce qu’elle n’a pas fait. La Cour a remercié « tous ceux qui ont œuvré au bon fonctionnement du procès, notamment les escortes et les forces de l’ordre ».

FSA