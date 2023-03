Envie d'apprendre les gestes qui sauvent ? La Croix-Rouge vous forme !

L'unité locale de la Croix Rouge Française vous propose de nombreuses dates de formation, pour apprendre les gestes qui sauvent au quotidien. Grâce à des gestes simples, vitaux, qui s’apprennent en quelques heures, chacun peut sauver des vies.



La formation complète - PSC 1



Le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), qui permet d’apprendre d’une manière globale les gestes qui sauvent au quotidien, la protection et la réduction des risques, est une formation d’une journée à destination des personnes âgées de 10 ans et plus.



La formation condensée spéciale enfants et nourrissons - IPSEN



L’IPSEN (Initiation aux Premiers Secours Enfants et Nourrissons) sensibilise les participants à la prévention des accidents domestiques et de la vie courante et propose un apprentissage des gestes spécialement adaptés à la protection et au secours des enfants et nourrissons. D’une durée de quatre heures, elle s’adresse particulièrement aux jeunes ou futurs parents (ou grands-parents), mais aussi à toutes les personnes ayant une activité avec des enfants ou des nourrissons.

Inscrivez-vous et formez-vous !



Infos et inscriptions :

https://saoneetloire.croix-rouge.fr/nos-formations/

03.85.48.01.21