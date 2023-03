6 tonnes récoltées lors de la collecte alimentaire de la Face et du Grand Chalon en 2023

Vendredi , le Président du Grand Chalon a réuni les bénévoles qui ont contribué à la collecte alimentaire organisée par la Face et le Grand Chalon le 10 et 11 février dernier. L’occasion de faire le bilan de cette édition 2023 et de les remercier.

Les résultats d’une collecte en hausse

Les 10 et 11 février dernier, les bénévoles des associations membres de la FACE se sont mobilisés aux côtés du Grand Chalon pour la collecte alimentaire annuelle. Organisée dans 11 magasins de l’agglomération, elle a permis la collecte de 6 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène.

Un chiffre en hausse par rapport à l’édition précédente lors de laquelle 3,4 tonnes avaient été collectées soit l’équivalent de 23 000 repas.

Sur l’ensemble de cette collecte, 3 tonnes seront à destination de l'Épicerie du Grand Chalon et 3 tonnes pour l’aide alimentaire d’urgence.

Un partenariat associatif et institutionnel à préserver

A cette occasion, Raphaël JIMENEZ, Président de la FACE, Annie SASSIGNOL, Conseillère déléguée communautaire, Annie LOMBARD, Vice-présidente et Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon ont tenu à vivement remercier les plus de cinquante bénévoles et les agents du Grand Chalon qui ont une nouvelle fois permis l’organisation de cette collecte.

Alors que le nombre de demandes à L'Épicerie augmente depuis le Covid, Sébastien MARTIN a rappelé l’importance de ce modèle de solidarité alliant les forces des structures associatives et institutionnelles : “Sans vous, nous n’y arriverions pas”. Une action de solidarité et de cohésion sociale dont il a souligné “la complémentarité avec la stratégie de développement économique portée par Le Grand Chalon visant baisse du chômage et qualité de l’emploi”.

Appelant à se retrouver l’année prochaine, Raphaël JIMENEZ a quant à lui souligné “la générosité des habitants au rendez-vous de cette collecte, basée sur la collaboration essentielle avec le Grand Chalon pour assurer sa bonne organisation”.

Pour rappel :

Le Grand Chalon gère L'Épicerie - située au 30 rue de la Paix à Chalon - pour permettre à des personnes de l’agglomération et en difficultés financières et/ou sociales d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène à bas prix (10 à 20% de leur valeur réelle). C’est également un lieu d’échanges où chacun est invité à participer à la vie de la structure et aux animations proposées. En complément, le Grand Chalon soutient et coordonne l'action concertée de la FACE, des Restos du Cœur et du Secours Populaire Français pour l'aide alimentaire d'urgence permettant de répondre de manière immédiate à une situation de rupture financière ou l’absence de ressources par la remise de colis.

La Fédération d’Associations Chalonnaises d’Entraide (FACE), créée en 1985 est composée de 11 associations caritatives et vient en aide aux plus démunis.