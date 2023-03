Journée internationale du droit des femmes, le CCAS de Champforgeuil a présenté Cœur de femmes mercredi 8 mars.

120 personnes étaient présentes à la salle des fêtes Pierre Chatelet de Champforgeuil pour le spectacle de la compagnie Les Totors.

Annie Sassignol maire de la commune a présenté l’intervenante à cette soirée et elle a remercié le public d’être venu aussi nombreux.

Un spectacle bien rodé puisqu’il date d’une dizaine d’années, présenté par Margaret Chombard de la Compagnie de Totors, déléguée territoriale aux affaires en cours, spectacle qui a pour sujet « Un jour mon Prince viendra, un jour il me dira… T’as repassé mes chemises ?... » Clichés, blagues sur les blonds, mais aussi statistiques sur la violence faite aux femmes et lecture de textes féministes… Ce spectacle destiné aux femmes mais aussi aux hommes, dans le cadre de l’égalité hommes/femmes, a ravi le public.

Même si le fond reste malheureusement encore vrai, plus en ce qui concerne les violences faites aux femmes mais aussi aux enfants, pour parfois aller jusqu’aux meurtres, il est dommage que certains chiffres statistiques donnés dans le spectacle datent un peu !

Ne devrait-on pas aussi parler d’équité et d’égalité et faire attention à l’évolution sociétale pour que chacun puisse trouver sa place et s’épanouir librement dans notre société.

C.Cléaux