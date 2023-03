Un championnat de Bourgogne Benjamins réussi pour Judo Club Chalonnais 

14 jeunes du JCC avaient gagnés leur qualification pour la phase Régionale et ils ont tous tenu la dragée haute avec de bien belles prestations, des podiums et 10 qualifications pour la phase suivante.

Seule représentante féminine, Nola BARILLON, (-40kg) a su se montrer offensive tout au long son parcours et ainsi obtenir un belle médaille de Bronze.

Bronze également pour Kenzi BOUAICHA, qui en -34kg, a bien failli faire un parcours parfait ponctué de beaux IPPON avant de céder en 1/2 finale face au futur vainqueur d’une catégorie très dense et sans doute la plus forte du championnat.

En -38kg, Roméo BOGGIO lui aussi de Bronze alors qu’il avait sans doute les moyens de grimper sur la plus haute marche du podium.

Belle surprise du coté des -55kg où Nicolas MASSE s’est libéré techniquement et termine 3ème du championnat.

Hugo RENAUD et Timéo PERIARD, tout les 2 alignés en -50kg, ont eu un parcours identique et, pour leur première année benjamin, se retrouvent au pied du podium.

Yacine NAGARA devient Vice Champion de Bourgogne des -66kg, lui qui avait la ferme attention d’avoir le titre, rate de très peu son objectif mais ce n’est que parti remise.

De son côté, Aymen EL GDAH a su maîtriser tout ses adversaires et conclu ainsi sa compétition sur la plus haute marche du podium et le titre de Champion de Bourgogne des -60kg !

Malo BRIANTI RAYMOND (-38kg) et Noah CRETIN (-46kg) en se classant 7ème et 9ème, complètent la liste des qualifiés au championnat de Bourgogne Franche Comté qui aura lieu le 6 mai prochain à Talant.De quoi donner des ailes au coach Yann DU CLOSEL pour que ce groupe de benjamins fasse bonne figure sur cet ultime championnat.