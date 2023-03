Quartier Bellevue à Chalon, les propos désespérés d'une Chalonnaise

Chaque jour, j'emprunte la rue du Bas des Près à Chalon pour me rendre au travail et je passe devant ce qu'il faut bien appeler un dépôt d'ordures. Je constate cela depuis plusieurs années mais ces derniers mois, la situation a empiré. Toutes sortes de choses sont désormais déposées là, presque au pied des immeubles : machine à laver, lits pour enfants, vieux meubles, matelas, pneus, chaussures,vêtements, jouets, cartons, cuvette de wc, pots de peinture... J'ai rencontré des riveraines qui se désespèrent de voir leur cadre de vie ainsi abîmé et souillé. Elles se demandent qui agit ainsi. Des habitants du secteur? D' autres personnes qui «profitent» du lieu, où tout semble permis, pour se défaire de leurs encombrants?

J'ai appelé Allo Mairie et on m'a expliqué que ce terrain est un domaine privé qui appartient à l'OPAC, la mairie ne peut donc pas intervenir.

Mais peut-on laisser les habitants vivre dans cet environnement insalubre ? Des familles ont ce spectacle sous leurs fenêtres, des enfants passent devant, chaque jour, pour se rendre à l'école, des lycéens circulent aussi souvent dans les parages. Nous sommes à Chalon, à quelques mètres de la gare, à deux encablures du centre ville, mais ce n'est plus le centre ville et il me semble qu'on néglige les personnes qui vivent là.

Ces ordures sont enlevées de temps à autres, c'est un travail très pénible pour les personnes qui en sont chargées. Ne faudrait-il pas faire de la prévention et de la pédagogie pour empêcher que de nouveaux dépôts sauvages interviennent aussitôt après. Il suffit d'un seul nouveau dépôt pour entraîner tous les autres à sa suite.

Nous savons bien que c'est par facilité, paresse, négligence, provocation peut-être, parce qu' ils n'ont pas le souci de l'autre et du bien être collectif que des individus adoptent de tels comportements. Mais n' y en aurait-il pas, parmi eux, qui ne disposent d'aucun véhicule ou remorque pour se déplacer et aller aux déchetteries? Qui ne savent même pas où elles se situent ou qui n'en connaissent pas le fonctionnement?

Des solutions existent, c'est certain, pour permettre aux habitants de ce quartier de retrouver un cadre de vie agréable.



Une chalonnaise désemparée

