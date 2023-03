La Bourgogne-Franche Comté présente son écosystème hydrogène et rencontre la Commission Européenne

Les 14 et 15 mars 2023, une délégation régionale conduite par Patrick Molinoz, vice-président chargé des politiques européennes, Nicolas Soret, vice-président chargé du Développement économique et Jean-Claude Lagrange, président de l’Agence économique régionale, et composée d’entreprises régionales, s’est déplacée à Bruxelles à la rencontre de représentants de la Commission européenne.*

Reduction Act des Etats-Unis, ce déplacement avait pour objectif de valoriser les réalisations et la singularité de l’écosystème Hydrogène de Bourgogne-Franche-Comté en Europe, et d’identifier les moyens et les outils utiles au déploiement de l’hydrogène au profit d’une économie décarbonée.

« La Bourgogne-Franche-Comté dispose d’une expertise et d’une connaissance des politiques européennes qu’elle souhaite mettre au service des acteurs locaux. Mieux connaître les fonds européens pour mieux saisir les opportunités de financement, et défendre à Bruxelles les ambitions régionales aux côtés des entreprises, est un enjeu stratégique pour la Bourgogne-Franche-Comté », indique Patrick Molinoz, vice-président chargé des politiques européennes.

Plusieurs rencontres avec des représentants de la commission européenne ont été l’opportunité d’échanger sur la mise en œuvre des politiques européennes, nationales et régionales pour le déploiement de la filière hydrogène, et notamment du Projet Important d’Intérêt Commun (PIIEC) consacré à l’hydrogène ainsi que les financements européens dont le programme Horizon Europe (programme pour l’innovation de l’Union européenne consacré aux entreprises) et le plan d’adaptation des compétences de l’Union européenne.

Les travaux ont également porté sur les freins réglementaires à lever pour accélérer le déploiement de la filière, sur la mise en œuvre des futurs financements de la Banque Hydrogène ainsi que sur les régimes d’aides aux entreprises pour favoriser la transition énergétique en cours de discussion au plan européen.

« La Bourgogne-Franche-Comté développe une stratégie différenciante qu’il nous faut savoir mettre en valeur au niveau européen. Alors que l’Europe affine son plan de développement de la filière, notre Région a l’opportunité de faire valoir la force de son écosystème hydrogène et des entreprises qui le composent. Positionnée sur toute la chaîne de valeur, disposant de projets d’ambition européenne voire internationale, la Bourgogne-Franche-Comté est au cœur de la transition verte », déclare Nicolas Soret, vice-président chargé du développement économique.

La délégation régionale a évoqué avec les services de la Commission européenne :

La nécessité de favoriser le développement de solutions européennes portées par des acteurs européens dans une logique de souveraineté industrielle,

Le principe de neutralité technologique, à travers notamment la solution du moteur à combustion hydrogène, qui permettrait au tissu des sous-traitants automobiles, très présent en Bourgogne-Franche-Comté, de mieux gérer la transition nécessaire vers les objectifs de neutralité carbone.