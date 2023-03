49.3 - La manifestation à Dijon a dégénéré - Le Préfet porte plainte

Communiqué de presse

Le préfet Franck Robine condamne très fermement les dégradations et violences en cours lors de la manifestation non déclarée de ce jour à Dijon

Un rassemblement non déclaré a réuni environ 700 personnes sur la place de la République à Dijon en fin d’après-midi à l’appel des organisations syndicales. À la suite de ce assemblement, plusieurs dizaines d’éléments violents se sont dispersés dans le centre-ville, s’en sont pris aux forces de l’ordre et ont commis des dégradations.

Le préfet Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, condamne fermement ces débordements inacceptables et les violences commises qui sortent du cadre républicain.

À l’occasion de ce rassemblement, un mannequin à l‘effigie du président de la République a été mis à feu. Le préfet portera plainte au nom de l’État.

Il salue l’engagement des hommes et des femmes de la DDSP 21 et du SDIS 21 mobilisés pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre. Il les remercie pour la rapidité et la réactivité dont ils ont preuve malgré les dangers graves auxquels ils sont exposés.