Emale # PyrusGraphic, artiste multi-talents au service des particuliers et professionnels

Musicienne indépendante dont on peut retrouver les compositions sur son site www.emalemusic.com ou sur la chaîne Youtube « Utopian Zoo Records », l'autodidacte de bientôt 41 ans crée ses propres pochettes de disque, qui, pour les avoir vues de près, ne sont clairement pas amateurs.

Pédagogue et étant également passée par l'animation sociale auprès d'enfants et de personnes handicapées, Émale a appris à se faire connaître par les réseaux sociaux et en exposant ici et là, y compris à l'Établissement Français du Sang de Chalon afin d'apporter la couleur dans l'ambiance morose et aseptisée des hôpitaux.

Une explosion chromatique dans un style street art / pop art qu'elle met également à disposition des associations, entreprises et particuliers qui recherchent une esthétique intérieure par le biais de portraits personnalisés sur toile ou par une décoration murale singulière, loin du papier peint devenu la norme dans les foyers. Après tout, les Romains peignaient leurs statues et agrémentaient leur « domus » de fresques et de mosaïques.

Comme expliqué sur son autre site www.emalepyrusgraphic.com , Émale va bien plus loin qu'une simple décoration car elle réalise différents supports de communication, des affiches / flyers et faire-part papier aux clips audiovisuels musicaux et commerciaux en passant par la conception de sites web pour entrepreneurs au budget limité. Quant au design des logos, son but est de faire en sorte que le client soit fier de le porter.

Cherchant à diversifier sa clientèle dans la région, Émale travaille aussi bien avec les outils numériques tels Photoshop que sur sa planche à dessiner, où elle utilise principalement des marqueurs de haute qualité de la firme japonaise POSCA et, pour certains effets, des techniques de projection acrylique qui permettent de limiter le recours aux sprays aérosols habituels.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter ses pages https://www.facebook.com/emalepyrusgraphic https://www.instagram.com/emale_pyrusgraphic/

Si Émale peut parfaitement travailler à distance comme c'est le cas avec une cliente régulière basée en Lozère, elle peut également vous recevoir sur rendez-vous au n°11 Place de l'Église (entre Notre-Dame-de-Varanges et la Place d'Armes), à gauche du porche. Un conseil, n'ayez pas peur de pousser franchement la porte, qui est un peu dure.