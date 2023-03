"ce nouveau bac nous rend la vie impossible !" pour la FCPE

Bac 2023 : préserver les candidats !



Décidément, ce nouveau bac nous rend la vie impossible !

La FCPE appelle le ministère de l'Education nationale à préserver le droit de grève des enseignants tout en garantissant la bonne tenue des épreuves de spécialité prévues la semaine prochaine. Et ce, au regard de l’actualité qui percute, une nouvelle fois, de plein fouet les candidats au baccalauréat.

Dans bon nombre d'établissements, malgré l'engagement des enseignants et un rythme souvent infernal pour les élèves, les programmes n'ont pas pu être bouclés compte tenu du calendrier des épreuves de contrôle anticipées, imposé par la réforme. Cette situation ajoute du stress au stress car Parcoursup lui, n'attendra pas...

La FCPE demande bienveillance et compréhension de la part des chefs d’établissement et des équipes éducatives sur les éventuels retards des élèves ou autres difficultés d’organisation pour passer les épreuves.

Depuis la mise en place de la réforme des lycées en 2019, aucune année n’aura été "normale" pour les différents candidats au baccalauréat : mise en place dans un climat de rejet général de cette réforme, crise sanitaire et multiples adaptations parfois improvisées et aujourd'hui réforme des retraites qui interroge la société toute entière, élèves compris.

Les constats sont là, le cycle du lycée s’est transformé en usine à gaz et est assujetti au calendrier de Parcoursup. Dès la classe de première, les candidats sont confrontés à une anxiété démesurée, à chaque évaluation, pour préparer, obtenir leur baccalauréat et construire leur parcours d’orientation qui s’est fortement complexifié. La FCPE a partagé largement au niveau académique comme national les difficultés et le vécu des communautés éducatives : programmes denses et impossibles à boucler, superposition de calendriers d’orientation et d’épreuves, distorsion du sentiment d’égalité de traitement des candidats avec les projets locaux d’évaluation...

Au-delà de l'actualité, la FCPE demande une remise à plat totale du format du baccalauréat et de son calendrier intenable et organisera prochainement une grande consultation nationale en direction des élèves et des parents.