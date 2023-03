LECAPITAINE TECHNIC Chalon/Saône recrute : plusieurs postes à pourvoir !

Vous travaillerez au sein de la société LECAPITAINE TECHNIC basé à Chalon-sur- Saône (71), dédiée aux réparations de nos véhicules (VL/PL) et containers frigorifiques.



L’atelier est doté d’équipements industriels et d’infrastructures spécifiques qui permettent à nos collaborateurs d’intervenir sur l’ensemble des éléments LECAPITAINE TECHNIC.



LECAPITAINE TECHNIC est reconnu pour son système de management de la qualité, notamment par la certification ISO 9001, obtenue en 2022.



Quels profils recherchons-nous ?

Dans le cadre de son fort accroissement d’activité, nous recherchons des Carrossiers, Carrossiers-Peintres, des Mécaniciens et des Frigoristes.



Nous nous engageons à étudier toutes les candidatures sérieuses, débutants acceptés, passionnés acceptés, reconversions professionnelles acceptées ... car vous êtes les acteurs de notre avenir !!



Quels sont les conditions et avantages pour ces postes ?



· Semaine de 4 jours avec planning rotatif toutes les 5 semaines,

· Horaires fixes 39h,

· Heures supplémentaires possible et payées,

· Travail en journée,

· Titres restaurants,

· Convention collective de l’Automobile,

· Prime individuelle de productivité trimestrielle,

· Prime annuelle,

· Mutuelle,

· Prévoyance IRP AUTO,

· Compte Epargne Temps / Congés de fin de carrière,

· Congé ancienneté,

· Journée enfant malade,

· CSE.



Alors si motivé ?! Venez faire un bout de route avec nous !



Contactez-nous

Par mail contact@lecapitainetechnic.fr

Ou par téléphone au 02 14 06 00 04.