Socotec recrute 40 ingénieurs et techniciens en Bourgogne-Franche Comté

Avec un chiffre d’affaires fin 2022 d’1,2 milliard d’euros, le groupe poursuit sa trajectoire de croissance en France et à l’international. Ses équipes d’experts interviennent au cœur des projets structurants de développement et d’aménagement du territoire avec une forte proximité clients tout au long du cycle de vie du bâti, de la construction à l’exploitation des bâtiments et installations jusqu’au démantèlement.

Contribuer à un monde plus sûr et plus durable est la raison d’être du Groupe. Elle se traduit par le

développement d’expertises au service de la durabilité du bâti et de la sécurité des personnes. Avec 5.500 experts opérant en France, ingénieurs et techniciens du bâti et de ses installations, le groupe SOCOTEC est leader de la gestion du risque dans la Construction, l’Immobilier, les Infrastructures et l’Environnement.

Fin 2022, le groupe est venu renforcer des initiatives pionnières en les dotant d’une capacité d’accompagnement forte au service des projets liés aux transitions environnementale et énergétique avec SOCOTEC Immobilier Durable disposant de près de 250 experts en immobilier durable, et SOCOTEC Power Services avec plus de 450 spécialistes dans les énergies décarbonées.

Pour soutenir sa croissance, le groupe recrute en France et prévoit d’embaucher 40 nouveaux collaborateurs en Bourgogne-Franche-Comté en 2023.

SOCOTEC recrute en Bourgogne-Franche-Comté les profils suivants :

Ingénieurs de la Construction, de l’Immobilier Durable et de l’Environnement, Spécialistes Energie & Nucléaire

Energéticiens

Techniciens électricité, ascenseurs, gaz,

Techniciens énergies renouvelables,

Techniciens inspection et mesures dans l’Industrie,

Techniciens environnement, directeurs d’agences et commerciaux partout en France. Experts HSE

Diagnostiqueurs immobiliers,

Attesteurs mesureurs de la construction,

Techniciens et contrôleurs du bâtiment,

Coordonnateurs et préventeurs sécurité.