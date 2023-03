Régisseur général, vrai couteau suisse !

Originaire de Cluny, élève au Conservatoire de Mâcon en percussion, Clément Bourgeoisat, après des études en régie de spectacles à Besançon, arrive au Conservatoire du Grand Chalon en 2018 où il occupe le poste de régisseur général.

Ce métier très diversifié consiste à gérer l’équipe technique comme les moyens matériels du Conservatoire, à cela s’ajoute la gestion artistique (spectacles, concerts…) et une gestion liée à toute la partie pédagogique puisque le Conservatoire dispense de nombreux cours en musique, théâtre et danse avec quelques 2000 élèves pour effectif.

Au Conservatoire du Grand Chalon, ce sont 5 temps plein et un mi-temps qui sont nécessaires pour assurer le bon déroulement des spectacles et cours sur un champ d’action qui regroupe le son, la lumière, l’entretien du bâtiment, la vidéo, le gardiennage et l’accueil des artistes. Pour la Semaine de la Danse, deux personnes supplémentaires viennent renforcer l’équipe pour le montage technique, les répétitions, les spectacles puis le démontage.

Le travail en amont, sur un tel événement, exige une planification des équipes longtemps à l’avance et de penser à la gestion du flux des publics avec deux agents de sécurité qui se joignent à l’équipe pour assurer la sécurité et la fluidité en termes de circulation des spectateurs.

Une organisation au cordeau

Chaque spectacle, proposé durant cette Semaine de la Danse, est composé d’un peu moins d’une dizaine de pièces qui durent entre 5 et 10 min. « Chaque pièce va être jouée 2 ou 3 fois en quelques jours », nous explique Clément Bourgeoisat, « et chaque professeur a fait sa demande grâce à des fiches. Lisa Bicheray, Conseillère aux études chorégraphiques, va créer les spectacles, récupérer les musiques ou l’effectif de musiciens live et les demandes de lumières. Ensuite, chaque régisseur va récupérer sa partie, le régisseur plateau quant à lui va récupérer les besoins en matériel, c’est-à-dire les éléments de décor. Tout ce travail doit être coordonné pour se dérouler en toute fluidité ».

12 spectacles d’un peu plus d’une heure seront répartis sur 4 jours ; une partie assurée par les élèves du Conservatoire, l’autre par les associations participantes. 2 samedis sont dévolus aux répétitions. « Il s’agit là d’un grand temps fort techniquement, tout comme La Nuit des Conservatoires qui a lieu fin janvier. Sens de la communication et répartition des tâches sont absolument nécessaires pour réussir cet événement », poursuit Clément Bourgeoisat et pour cela, le régisseur général se doit de centraliser toute l’information. « Il s’agit également de penser à toutes les petites tâches (sécurité, vérification des accès, gérer les flux de public grâce aux agents de sécurité pour éviter les mouvements de foule ou que cela perturbe les cours pédagogiques qui se déroulent en même temps). Mercredi 29 mars va concentrer beaucoup de spectacles, cela va nécessiter une grosse logistique. »

« Cela exige bien entendu d’être le lien avec tout le monde, avec la Direction et l’accueil également ; le but étant de gérer la situation au plus vite ou de trouver la bonne personne pour la gérer ». Le régisseur général est alors comme un chef d’orchestre, il est le coordinateur technique de l’événement. Autour de lui, au Conservatoire du Grand Chalon, Jean-Michel assisté par Paul à la régie son, Sébastien à la régie Lumière, Arnaud à la régie vidéo, Laurent et Stéphane à la régie plateau, Fabrice à la régie bâtiment, composent l'équipe. « Chacun a sa spécialité mais tous sont polyvalents », nous explique Clément Bourgeoisat. Lors d’un événement, ils sont reliés en permanence grâce à un système radio.

« Nous sommes une petite équipe, ce qui permet les transversalités. » Le métier, comme nous l’avons vu, embrasse un grand champ d’actions, des tâches plus administratives comme l’analyse des fiches techniques des spectacles et divers bilans d’activité à rédiger, à l’extincteur retrouvé décroché et qu’il faut vérifier avant de le replacer ou remplacer, rassurer un enfant qui a perdu sa maman et la retrouver, du pupitre manquant à un artiste à aller chercher à la gare, à la gestion d’un problème électrique… Il peut être également présent pour gérer un malaise – d’ailleurs, à Chalon-sur-Saône, tous les régisseurs sont secouristes et agents de sécurité incendie – parlementer et prendre en charge une personne agitée… ; un travail de l’ombre indispensable au bon fonctionnement de ce bel équipement culturel et des événements petits ou grands qu’il propose.

Pour plus d'informations sur la Semaine de la Danse : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/semaine-de-la-danse-2023

SBR