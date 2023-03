Modification de la circulation autour du chantier de mise à 2 × 2 voies de la RCEA dans la traversée de Blanzy

Les travaux sur la RCEA–RN70 dans la traversée de Blanzy se poursuivent. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme d’aménagement à 2 × 2 voies de RCEA en Saône-et-Loire, telle que l’illustre la cartographie ci-dessous.

Deux mois et demi après le démarrage des travaux assurés par le groupement d’entreprises Bouygues Travaux Publics Régions France / Le Foll / AER, la déviation provisoire de la RCEA-RN70 sur la partie ouest du chantier est terminée (cf. plan lettre info chantier).

Cette dernière a été construite afin de dégager l’emprise nécessaire à la construction du futur échangeur Blanzy-Ouest. Les circulations des véhicules sur la RCEA seront basculées sur cette nouvelle route à partir du mercredi 22 mars 2023.

Ce basculement s’accompagne de nouvelles possibilités de mouvement, notamment l’accès à zone commerciale des Alouettes directement depuis la RCEA dans les deux sens de circulation, et la continuité de l’itinéraire Montceau-Blanzy via l’avenue du Maréchal Leclerc et la rue Félix Clerc.

En conséquence, les itinéraires de déviations mis en place en janvier 2023, notamment par le quartier du Bois du Verne à Montceau, seront supprimés, ce qui simplifiera les échanges et réduira le trafic sur les voiries de la communauté urbaine Creusot-Montceau (CUCM).

Ces nouvelles modalités de circulation resteront en place jusqu’à l’été 2024.

Le chantier de doublement de la route nationale et de construction de l’échangeur de Blanzy-Ouest se poursuit pour une durée restante d’environ 2 ans et demi.

La maîtrise d’ouvrage est assurée par les services de l’État (DREAL Bourgogne-Franche- Comté) et la maîtrise d’œuvre par le bureau d’études EGIS.

Enfin, afin de faciliter l’orientation des clients des commerces de Blanzy et Montceau-les- Mines pendant cette nouvelle phase du chantier, 3000 exemplaires du flyer ci-joint seront mis à la disposition des commerçants par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.

Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation, les limitations de vitesse et de rester prudent dans la traversée de Blanzy en prêtant particulièrement attention aux circulations d’engins de chantier.