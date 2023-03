Un projet de résidence sénior qui va dénaturer tout un quartier à Chalon

Bis repetita à Chalon sur Saône. L'histoire n'est pas sans rappeler un sujet similaire.. et là encore c'est une parcelle de près de 3000 m2 très arborée qui est concernée. Un collectif de riverains s'est constitué et une pétition organisée du côté de la rue Morinet. Les explications d'info-chalon.com.

Le quartier de la rue Morinet à Chalon sur Saône est en ébullition. C'est en catamini qu'un projet immobilier visant à détruire une maison et implanter sur la parcelle, une résidence senior, s'est élancé. "On n'a rien vu venir ! On a bien vu un panneau posé le long de la rocade indiquant l'arrivée d'une résidence senior mais rien n'indiquait la parcelle en question, et la surprise est de taille !" déplorent conjointement les riverains qui ont décidé de ne pas lâcher l'affaire.

En faisant le tour des propriétés, de toute évidence, celles et ceux qui ont donné un premier accord sur le dossier, n'ont visiblement pas visité les lieux. Il suffit pour s'en rendre compte de se positionner dans le jardin de chacun des riverains pour constater le carnage qui s'annonce, avec des façades et des balcons qui donneront directement dans la cour de chacun des riverains.

Une résidence seniors de 96 logements au 44 de la rue Morinet qui sonne comme un coup de couteau pour les riverains

Imaginez un peu les choses ! 96 logements, 35 places de parking, c'est le permis de construire qui a été obtenu par le promoteur, sans finalement aucune concertation des riverains. Ni de la part du promoteur mais encore moins des services de la ville de Chalon. Et franchement, on n'a pas de peine à se mettre à la place de chacun pour constater l'impact que cette implantation aura.

"Il y a eu une volonté de dissimulation" déplorent les riverains et ils entendent bien porter l'affaire en justice, tout en espérant que le maire de Chalon avec lequel ils ont pris rendez-vous, donne des explications mais surtout prenne la mesure de ce qu'il va se produire.

"C'est à se demander si chacun avait pris la mesure de ce qu'il va se produire dans ce secteur de Chalon ?".

Entre les questions de sécurité, de nuisances, de dévalorisation de chacun des biens immobiliers du secteur, de l'impact environnemental sur cette parcelle d'un peu moins de 3000 m2 où nichent une faune remarquable, les riverains entendent faire peser de tous leurs poids sur ce dossier, et annoncent d'ores et déjà la couleur au promoteur, le dossier n'en restera pas là. D'ailleurs, près de 300 riverains, exclusivement du secteur, ont déjà signé la pétition, histoire de faire la démonstration aux autorités, la mobilisation générale.

Info-chalon.com ne manquera pas de vous tenir informé des suites de ce dossier.

Laurent Guillaumé