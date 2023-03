Anthony De Magalhães réélu en tant que conseiller sur les troubles du spectre autistique

Un deuxième mandat qui s'inscrit dans la continuité avec la mise en avant du regroupement médical. Plus de détails avec Info Chalon.

Après un premier mandat débuté fin 2019, Anthony De Magalhães, ici en photo avec le comédien Philippe Vasseur qui interprétait José dans la série «Hélène et les garçons», vient d'être réélu pour trois ans en tant que représentant des parents et des personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) auprès du Conseil d'orientation stratégique (COS) du Service ressources stratégiques Bourgogne Franche-Comté et au sein de l'Agence régionale de santé (ARS).

Un rôle de consultant que ce dernier prend à cœur.

«J'ai eu la chance de créer un regroupement médical avec le Dr. Aurélie Costet-Maujonnet, médécin traitant à Mervans et marraine de mon ancienne association, Le Monde Bleu 71*, dans le but d'aider les familles. Cette structure réunit une quinzaine de professionnels de santé et quelques parents», nous explique-t-il.

Le 2 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, Anthony sera à la Salle des fêtes de Montcoy, pour présenter le regroupement, avec une partie de l'équipe de santé. De nombreuses animations sont également prévues ce jour-ci.

Le conseiller tiendra une conférence sur les douleurs somatiques chez les personnes TSA, en s'appuyant notamment sur les travaux du Dr. Djéa Saravane, parrain du regroupement médical.

Le lendemain, toutes les équipes françaises Carglass, soit plus de 400 agences, porteront un t-shirt bleu , en soutien à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme.

On retrouvera notre infatigable ambassadeur de la cause TSA le 16 avril à la Croix Rouge Française Mâconnais-Tournugeois (Mâcon) pour une sensibilisation à la prise en charge médicale des personnes atteintes de troubles du spectre autisitique.

* association dissoute début 2023, faute de relève.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati