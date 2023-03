Découverte des métiers de l'accueil au lycée Émiland Gauthey

Un moment des plus enrichissants pour ces lycéens de seconde Métiers de la Relation Client dans le cadre de parcours Avenir. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 21 mars, c'est au site de La Glacière du lycée Émiland Gauthey que 48 élèves de de seconde Métiers de la Relation Client avaient rendez-vous avec une quinzaine de professionnels de 14 heures à 17 heures 30.

Ainsi, on retrouvait lors de cette journée organisée par leur professeur, Setti Messoussa, qui entrait dans le cadre de parcours Avenir :

➤ Patricia Thuillère de l'Hôtel des Charmilles (Lux)

➤ Florence et Damien Bourgeon de Dynaby

➤ Anastasia Underlehr de Afona eSport

➤ Véronique Rivet de Aadprox

➤ Aurélie Gaudin de l'agence intérim Adéquat

➤ Véronique Marcos de la mairie de Chalon-sur-Saône

➤ Pilar Majan Castellanos de la mairie de Chalon-sur-Saône

➤ Driss Essabar de Transdev-STAC

➤ Isabelle Gauthey de PIJ Chalon

➤ Vincent Mulé et Tajeddine Mehdi de l'agence immobilier Saino

➤ Alice Cantin de l'Hôtel Ibis Budget

➤ Christelle Merle du CCAS Chalon

➤ Sandrine Renaud de l'Espace Zoom

➤ Farid Ghellab de Axantis Assurances

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati