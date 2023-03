Lʼuniversité de Bourgogne se met à lʼheure olympique et paralympique !

Cʼest une semaine organisée chaque année dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives, que lʼon retrouve dans lʼolympisme et le paralympisme.

Pour cette édition, les thèmes centraux sont « lʼinclusion et les para sports ». À plus d’un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les structures STAPS des universités en France se mettent à l’heure Olympique et Paralympique en promouvant les activités physiques pour les valides et pour les personnes en situation de handicap. Un des enjeux est d’impulser la pratique d’une activité physique régulière chez les jeunes sédentaires pour lesquels l’absence de pratique représente un facteur de risque important pour leur santé. L’objectif en termes d’héritage est de tendre « vers une génération future qui bouge ».

A lʼUFR STAPS de Dijon, nous avons choisi de sensibiliser différents publics sur 5 journées spécifiques du 4 au 8 avril 2023 à la salle Multiplex sur le Campus Universitaire (tramway université).

Le programme :

- le mardi 4 avril sera dédié aux étudiants en STAPS avec des conférences, rencontres et pratiques avec des sportifs de haut-niveau ;

- le mercredi 5 avril, nous accueillerons 4 collèges qui à travers différents ateliers découvriront des activités para-sportives et les valeurs de l’olympisme ;

- le jeudi 6 avril s’ouvrira à l’ensemble des étudiants et personnels de l’université avec de la pratique handisport et des conférences thématiques ;

- le vendredi 7 avril, nous accueillerons 2 écoles primaires qui à travers différents ateliers découvriront des activités para-sportives et les valeurs de l’olympisme ;

- et le samedi 8 avril, le grand public sera convié à (re)découvrir le monde de l’olympisme et du paralympisme à travers plusieurs activités (tournois, stands d’associations, conférences...).