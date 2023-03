Le JCSM sur les podiums régionaux !

Courant mars se sont déroulée plusieurs championnats régionaux pour les différentes catégories.



Le Championnat BFC kyus (ceintures de couleurs) s’est déroulé à Sanvigne les Mines,

Nathan TAM TSI remporte la compétition en -60kg chez les cadets ceintures bleus et marrons, il a démontré efficacité et rigueur sur ce championnat. Egalement en -60kg cadets, c’est Quentin GIRARDOT qui monte sur la 3ème marche du podium dans la catégorie ceinture orange et verte. Chez les juniors/seniors ceintures marron, Mathieu DURY obtient le bronze devant son camarade de club Lucas Limoge 5ème.

Théo OUDIN réalise également un beau parcours avec 4 victoires par Ippon sur 6 combats qui le laisse au pied du podium en -66kg. Ethan KECK et Alexandre MICHAUD ne parviennent pas à se hisser en tableau finale.



5 représentants du JCSM combattaient pour le titre de champion de Bourgogne Benjamin à Sanvignes.

Clément LOMBARD s’octroie la 3ème place en -30kg, un parcours bien mené avec 5 combats remportés sur 6 dont 4 par Ippon. Louison KIELPINSKI réalise également une belle prestation avec 3 victoires sur 5 combats. Elle s’incline pour le bronze à la décision.

Alexis FLAGEOLLET, Lily PILLOT et Auguste PERRICAUDET ont répondu présent avec engagement et détermination, mais ils ne parviennent pas à monter sur le podium.



Au chapitre de l’arbitrage, Quentin Girardot et Jolan Spinoux Sobieraj obtiennent le titre de commissaire sportif départemental. Ils étaient tous les deux qualifiés pour la Coupe du Jeune commissaire sportif Cadet qui s’est déroulé à Besançon sur le championnat BFC Minime. Quentin a terminé 1er du classement sur tous les jeunes officiels. C’est une satisfaction pour le président Gabriel GUERY de voir les jeunes judokas s’épanouir et porter les couleurs du JCSM dans les différents domaines de compétence du Judo.