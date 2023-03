AVIS DE DECES - Madame Nicole BOSSET née DUMONT

LUX



Jacky, son époux ;

Fabrice et Nathalie, Cyrille et Emilie, Martial et Sonia,

ses fils et ses belles-filles ;

Emeric, Marie, Antoine, Emma, Manon, jules,

ses petits-enfants ;

Anaëlle, Jill, ses arrière-petites-filles ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Nicole BOSSET

née DUMONT

survenu le 23 mars 2023,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 29 mars 2023, à 15 heures, en l'église de Lux.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.