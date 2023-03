AVIS DE DECES - Monsieur Michel PERRAUT

CRISSEY - SAINT-CYR - CHAMPFORGEUIL - SASSENAY - CORBERON - VÉRANE



Suzanne, son épouse ;

Johann, son fils, Sabrina, sa compagne ;

Valentin, Gabriel, ses petits enfants chéris ;

Samuel, son beau-fils, Corinne, sa compagne ;

Mathys, leur fils ;

Madeleine Chatot, sa maman, son compagnon Alain ;

Henri Perraut, son père ;

Christiane et René Vitteau,

Guy et Jeannette Perraut ;

Patrick Perraut et tous leurs enfants ;

son beau-frère Didier Foux et ses filles ;

cousins et cousines, oncles et tantes,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Michel PERRAUT



La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 27 mars 2023 à 14h30, en l'église de Crissey.

Monsieur Michel Perraut

repose au funérarium PFG de Crissey.

Pas de plaques, ni de fleurs.

Condoléances sur registre.

Un grand merci au personnel de la Clinique Sainte Marie pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.