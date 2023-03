Connaissez-vous la nouvelle appli pour lutter contre la sédentarité ?

Alors que 95 % de la population française n'est pas assez active au quotidien, il devient essentiel de trouver de nouvelles sources de motivation afin de bouger davantage et de rester en bonne santé. Après avoir connu un succès fulgurant en Suède, l'application Stepler débarque enfin dans l'Hexagone. Son but : nous donner envie de marcher et de prendre l'air tout en s'amusant, en convertissant chacun de nos pas effectués quotidiennement en points échangeables contre des cartes cadeaux ! Que vous soyez fan de mode, de cosmétiques, de sport ou encore de décoration, il y en a pour tous les goûts afin que chacun puisse trouver une récompense qui le motivera à sortir de son canapé. L'application enregistre d'elle-même les progrès quotidiens et cumule les points automatiquement, sans que vous ayez besoin de vous connecter. Un outil numérique précieux et facile à utiliser qui a déjà permis d'augmenter de 20 % le temps de marche de ses 4 millions d'utilisateurs européens !

