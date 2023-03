Les autorités politiques du bassin chalonnais répondent présentes !

Samedi 25 mars, à 11 heures 30, se déroulait au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, l’inauguration officielle de la 7ème édition du Salon du livre jeunesse, un événement co-organisé avec le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-Saône, les éditions Eveil et Découvertes et la Ville de Chalon en partenariat avec le Grand Chalon.

Un salon qui avait ouvert ses portes le vendredi 24/03 pour une journée consacrée aux établissements scolaires de tout le département et qui a connu un fort succès avec plus de 1600 visiteurs dont 900 élèves de maternelles et écoles élémentaires et 700 élèves collégiens et lycéens.

L’inauguration quant à elle s’est déroulée en présence Marie Mercier, Sénatrice, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon, Conseillère Municipales, Déléguée à l’animation commerciale, Benoît Morgante, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff , Conseiller Municipal chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, Françoise Gaudillère, 1ère Adjointe à la Mairie de Saint-Loup de Varennes, Sylvie Nonin, 3ème Adjointe à la Mairie de Saint-Loup de Varennes, Amélie Vion, 2ème Adjointe à la mairie de Saint-Rémy, Marie-Thérèse Boissot, 8ème Adjointe à la Mairie de Chatenoy-le-Royal, Nathalie Ferry, 8ème Adjointe à la Mairie de Chatenoy-le-Royal, Adrien Philippe Moniot, Directeur des bibliothèques de Chalon-sur-Saône, Bernard Maréchal, Président du Comités des Foires, Bénédicte Mosnier, représentant la maison d’édition Eveil et découvertes …

Après une visite des stands par les autorités, s’ensuivait les discours officiels dont voici quelques extraits :

Bernard Maréchal : « Tout d’abord, permettez-moi de vous remerciez pour votre présence ce matin. Pour la 7ème année, le Comité des Foires et Salons est heureux de vous accueillir. Je ne parlerai que de la partie technique et je laisserai le soin à Bénédicte d’aborder la partie culturelle. Chaque année, nous nous efforçons d’améliorer, d’innover ! C’est ainsi que cette 7ème édition comporte une partie réservée aux lycéens. Préparer ce salon a nécessité plus de 3 mois de travail à plein temps, une quinzaine de réunions et plus de 20 personnes minimum qui se sont à un moment ou à un autre consacrées à cet événement. Le premier salon 2016 avait accueilli 601 enfants de population scolaire. Pour l’espace de la Petite enfance, c’est une superficie de 300 m2 et l’espace Bibliothèque plus de 400 m2 animés par des professionnels de la petite enfance du Grand Chalon, les bibliothèques de Chalon, de Saint Rémy, de Chatenoy-le-Royal, de Fragnes - La Loyère, de Saint-loup de Varennes et de la BDSL (Bibliothèque Départemantale de Saône-et-Loire). L’année dernière, nous avons accueilli 1300 scolaires sur un espace de 4000 m2 comprenant le Colisée et le Parc des Expositions. Le chiffre de 1500 scolaires pour cette année nous parait un objectif atteignable. Bien sûr, seul le Comité des Foires et Salons serait bien à la peine pour réaliser un tel événement qui prend date dans le calendrier culturel chalonnais. Il est conscient de remercier plus particulièrement Gilles Platret, notre Maire, monsieur Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, ainsi que les Editions Eveil et Découvertes. D’autres collectivités et organismes nous font confiance et nous apportent leurs concours, qu’ils en soient remerciés. La Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, Le Conseil Départemental… ainsi qu’un certain nombre de sponsors dont Bénédicte vous donnera le détail. Un grand merci aux éditeurs présents. Les organisateurs vous souhaitent à tous un très bon salon 2023. Je vous remercie ! ».

Bénédicte Mosnier : « C’est avec un immense plaisir qu’au nom des Editions Eveil et Découvertes, je vous accueille au Parc des Expositions pour la 7ème édition de notre Salon du Livre Jeunesse dans la ville de Chalon-sur-Saône et vous remercie de votre présence. Il y a maintenant un peu plus de 7 ans que cette belle aventure a commencé et se poursuit toujours en partenariat avec la Municipalité de Chalon, le Grand Chalon, de Département et la Région Bourgogne Franche-Comté. Comme chaque année un travail harmonieux et fructueux a été réalisé avec le Comité des Foires représenté par son Président Bernard Maréchal et son équipe et tout particulièrement Christine Demoron. Notre salon a pour vocation d’accueillir des éditeurs, des auteurs et des illustrateurs venus de toute la France et de Belgique pour présenter leurs ouvrages […] Tout au long du weekend, pour chaque édition, de nombreux ateliers, spectacles, animations très variées, coin lecture, rencontres avec auteurs-illustrateurs sont proposés au public. Tous ces ateliers se trouvent sur des espaces en présence des bibliothèques de Chalon, de Saint Rémy, de Chatenoy-le-Royal, de Fragnes - La Loyère, de Saint-loup de Varennes et de la BDSL (Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire). Le Service Petite Enfance vous attend sur l’espace du bébé lecteur avec des animations variées, des espaces ateliers avec des auteurs, illustrateurs, graphistes, des ateliers Popô Up, Philo ‘Seve, d’écritures, de manga, B.D… le coin des spectacles, sans oublier l’espace exposition Pop Up proposé par l’association Pop Up livres et compagnie… conférence avec des professionnels, le prix des familles […] Aussi, je souhaite remercier chaleureusement le Comité des Foires et Salon, Bernard Marechal, son Président, Christine Demoron avec qui nous menons une parfaite collaboration dans cette co-organisation ; Féliciter Maryline Changeat, responsable de la lecture publique de la bibliothèque de Chalon qui s’est chargée d’organiser, planifier scrupuleusement l’ensemble de la journée scolaire, tous les services de la ville et du Grand chalon pour tout le travail accompli depuis de longues semaines pour recevoir le public et tous nos partenaires que je souhaite citer : La Drac, La Région BFC, Le Département de S-L, La municipalité de Chalon, Le Grand Chalon, La Mairie de Chatenoy-le-Royal, la BDSL, les bibliothèques de Chalon, de Saint Rémy, de Chatenoy-le-Royal, de Fragnes - La Loyère, de Saint-loup de Varennes, les libraires de Chalon, l’Agence livre et lecture Bourgogne Franche-Comté, le Crédit Mutuel, Doudou dragée, le Crédit Mutuel Enseignant, la SNCF, la boulangerie ‘La Meulière’ et Kangourous kids. Je vous souhaite à tous d’excellents moments, de belles rencontres et de très beaux souvenirs de cette 7ème édition qui se réjouit de vous retrouver. Je vous remercie ! ».

Marie Mercier : « il était une fois un merveilleux salon, très bien organisé et je voudrais féliciter tous ceux qui le permettent, féliciter les libraires qui sont ici, féliciter les auteurs, les illustrateurs qui par ailleurs sont de formidables éditorialistes. Alors tout le côté technique ayant été bien décrit, je vais me réserver ce côté plutôt poétique de la vie en générale et puis le côté éducatif comme avec cette magnifique exposition de livres Pop Up. C’est beau, ce sont des œuvres d’art mais la plus belle des œuvres d’art c’est finalement l’enfant lui-même. C’est grâce au livre où il va pouvoir se construire avec des vrais fondamentaux et non pas seulement par l’intelligence artificielle comme l’a dit Gilles, mais moi j’aime mieux dire par l’intelligence augmentée. On peut, peut-être effectivement augmenter par la technique mais le supplément d’âme, c’est toujours l’être humain qui pourra le trouver. Donc je voius souhaite à tous un merveilleux salon avec tous ces livres où il y a forcément que des choses vraies puisqu’elles ont justes été écrites. Elles ne peuvent pas avoir été inventées car elles ont été décorées, coloriées avec tant de belles couleurs, c’est donc forcément la vérité. Je conclurais simplement en vous disant ‘il était une foi (sans S), la nôtre, c’est de protéger nos enfants, de les aider à grandir, à se construire pour qu’ils écrivent eux-mêmes, les livres de demain’. Je vous remercie ! ».

Gilles Platret quant à lui se félicitait de la continuité de ce salon qui donne une belle vitrine de la Ville de Chalon et terminait son allocution en ces termes : « Je souhaite longue vie à ce salon que nous continuerons, corps et âme, à accompagner et à soutenir ! ».

Clin d'oeil à la plus jeune lectrice (8 mois) du salon venue avec son père,

Au stand de la Fnac et de son directeur Mr Mosnier

Ce salon est ouvert ce dimanche venez nombreux le découvrir !

