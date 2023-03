44 tirs pour le Championnat de Saone et Loire des Ecoles de tir

Le Tir Sportif de Châtenoy le Royal accueillait ce samedi 25 mars 2023, en son stand de tir Guy Chapuis, le Championnat de Saone et Loire des Ecoles de Tir à la carabine, pistolet et arbalète Field le tout sur une distance de 10 mètres.

Une compétition départemental qualificative pour les Championnats de Bourgogne qui auront lieu les 14 et 15 avril 2023 à Luzy dans la Nièvre, afin de déboucher, pour les meilleurs régionaux, sur le Championnat de France qui a lieu du 26 au 28 mai 2023 en Franche Comté à Montbéliard (25).

Cette compétition départementale s’est réalisée autour de 44 tirs : 11 tirs au pistolet; 29 tirs à la carabine et 4 tirs à l’arbalète pour des catégories Poussins, Benjamins et Minimes, filles et garçons. Six clubs départementaux étaient présents : ST Autun; STEP Chalon; TS Chatenoy le Royal; STI Gueugnon; ST Le Creusot et ST Mâcon.

Lors de la remise des récompenses en fin de journée, différentes personnalités ont tenu à saluer les jeunes tireurs, arbitres et dirigeants des clubs : Nathalie Leblanc, conseillère régionale; Louis Marguerite, député de la Saone et Loire; Gérard Tollard, Président Départemental des Médailles du Sport; Pascale Lepers et Henri Lombard, adjoints au maire de Chatenoy le royal; Daniel Rebillard, Président de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy le Royal.

Une compétition placé sous la direction de Thierry Thévenet, président de la Ligue Régionale de Tir Sportif, assisté de Yvonne Le Floch, présidente et de Daniel Guillot, vice-président du Tir Sportif de Chatenoy le Royal.

Place aux résultats :