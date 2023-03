Depuis 2ans, Le Grand Chalon, la ville de Chalon-sur-Saône et son CCAS s’engagent pour le réemploi de leur matériel informatique

La conférence de presse !

Depuis deux ans maintenant, Le Grand Chalon, la Ville de Chalon-sur-Saône et son CCAS agissent en collaboration avec l’Association Tremplin 71, pour réduire l’empreinte environnementale du numérique en organisent une collecte auprès de 19 communes en vue de favoriser le réemploi des terminaux numériques. En effet, le réemploi de ces équipements est souvent possible, mais également essentiel pour respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets, la prévention primant sur le recyclage.

Cette opération qui s’est déroulée du 13 au 18 mars, où 27 points de collecte ont été mis en place sur les communes participantes telles que : Chalon-sur-Saône, Saint Rémy… mais aussi ST Bérain / Dheune, Rully, Saint Jean de Vaux, Virey-le-Grand Oslon Crissey … a permis de récupérer 1 tonne de déchets ; déchets informatiques et numériques qui seront réhabilités ultérieurement dans des ateliers d’inclusion numérique du territoire par des personnes en contrat de réinsertion. S’en suivra une redistribution de ce matériel solidaire pour une revente à des particuliers ou des associations à moindre coût.

Aussi, le lundi 27 mars à 16 heures, à l’Hôtel de l’Agglomération sise 23 rue Georges Pompidou à Chalon-sur-Saône, se tenait la conférence de presse sur le fonctionnement de ce dispositif de redistribution de ce matériel solidaire en collaboration avec la société Tremplin. Un point presse qui se déroulait en présence de Sylvie Trapon, Vice-présidente en charge du numérique (Maire de Rully), Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Dominique Juillot, 1er Vice-président en charge de la transition écologique, de l'aménagement durable du territoire et de l'urbanisme, Josette Chaillet, Présidente de l’Association Tremplin, Jennifer Euvrard de l’Association Tremplin, Alexandre Galissou Assistant technique à la Maison Digitale, Jean-Baptiste Bois, Directeur de la Maison Digitale…

Lors de la conférence de presse, les membres de l’Association Tremplin expliquaient qu’ils étaient basés depuis 1997 à Pierre de Bresse ; que l’association possède 3 ateliers différents : environnemental, couture et dernièrement, maison digitale ( 3 sites occupés par 28 salariés dont 60% sont en réinsertion). Depuis 2019, elle travaille aussi sur un site qu’elle a créé ‘La maison digitale’ et propose aux collectivités de récupérer vos ordinateurs tablettes et autres matériaux numériques endommagés, ou à changer, par la mise en place d’un projet local valorisant qui lutte contre l’anti-gaspillage de votre matériel informatique avec 6 bonnes raisons de le faire : 1 Pour reconditionner vos anciens PC ; 2/ Créer des emplois locaux ; 3/ Un matériel qui sera revendu à bas coût ; 4/ Réduire la fracture numérique, 5/ Devenir autonome pour les démarches en ligne ; 6/ Agir concrètement pour l’environnement. Une association qui travaille sur 2 Filières : La filière destruction, du métal, des cartes mères et déchets ultimes et la filière réemploi avec une garantie de 6 mois pour les PC portables ainsi qu’un partenariat Microsoft pour les licences !

Camion servant à récupérer les déchets informatiques et numériques!

(une société que vous pouvez contacter au 03 85 76 26 70 ou sur son site www.ateliertremplin.fr ).

