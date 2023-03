Section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise : Le concours international franco-suisse quadrette vétérans dans le viseur

Les sponsors répondent présents à tout point de vue!

L’organisateur de ce concours l’a annoncé à tous, avec 3 équipes suisses (Clarens, Blonay et Yverdon) plus des équipes représentant de nombreux départements, une équipe féminine évoluant en Nationale 1, un champion du monde de pétanque comme parrain de l’édition, ce lundi 22 mai qui se profile sera sans aucun doute une grande fête conviviale autour de la boule lyonnaise.

Aussi Lundi 27 mars, à partir de 10 heures 30, au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône, était organisée sur toute la journée, l’avant dernière réunion de travail de la Section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise. Si la réunion a commencé par une minute de silence pour rendre hommage à Jacky Gandin récemment décédé, elle s’est poursuivie par la célébration de l’anniversaire du cuistot du club Denis Isaïe en présence des sponsors et amis de la section suisse et des 14 membres présents (3 absents excusés).

L’ordre du jour permettait de concrétiser l’organisation du séjour des 3 équipes suisses qui ont confirmé leur venue et qui vont séjourner à Chalon-sur-Saône du 21 au 25 mai 2023 pour certains. La Section suisse du club chalonnais se félicite d’ailleurs de l’attractivité de son concours international franco-suisse puisque plus de 16 équipes sont déjà inscrites à ce jour pour y participer (4 en liste d’attente) avec notamment beaucoup d’équipes amies venant d’autres départements (l’Yonne, la Côte d’Or, l’Ain, l’Ardèche, le Rhône, La Haute Saône, le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort…).

Bien entendu, côté du bassin chalonnais, les clubs amis de Crissey et de la Boule Saint Jean seront présents pour lutter contre ces grosses écuries. Tout comme le club de Cras-sur-Reyssouze, club partenaire de la Boule d’Or Chalonnaise depuis plus de 20 ans. Enfin cerise sur le gâteau pour la section suisse chalonnaise, l’annonce de la venue d’un champion du monde de pétanque pour être le parrain de cette 6ème édition du concours international franco-suisse en la personne de Philippe Suchaud, 14 fois Champion du monde.

Quant aux activités du séjour du mois de mai 2023, elles ont été confirmées de la façon suivante par l’organisateur : Soirée sponsors, remise d’équipements sportifs aux équipes suisses, repas Chez Jules, à la Brasserie Le Saint-Pierre, petit déjeuner à la Mie Caline, réception au Bar le Paradis, soirées dégustations chez des vignerons, apéritif flottant … nul doute qu’elles combleront les équipes helvétiques invitées.

Enfin, la date du séjour de la section suisse de la boule d’Or chalonnaise en suisse a été fixée et validée du 18 juin 2023 au 25 juin 2023 et comprendra 4 concours internationaux (boules lyonnaises : 1 triplette et 1 doublette et côté pétanque : 1 doublette et 1 triplette), ainsi que de nombreux divertissements.

La section suisse remercie la Ville de Chalon, le Grand Chalon et l’O.M.S pour leur soutien à cette grande manifestation.

E.C