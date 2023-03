L'ASMM une nouvelle fois labellisée pour son école de foot féminine

Ils étaient tous là pour saluer le travail des éducateurs et bénévoles qui animent au quotidien le club de foot de Mellecey-Mercurey.

Encore une belle soirée à l'ASMM ce vendredi soir, avec le renouvellement du Label FFF Agricole FÉMININE (niveau BRONZE) pour la période 2022-2025. Un renouvellement de label qui témoigne de la qualité de la structuration du pôle jeune féminin du club. Pour l'occasion, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon, Dominique Juillot et Pierre Andriot ont tenu à être présents mais aussi tous les membres des instances de la ligue, avec en premier chef Véronique Gambey mais aussi Damien Melicque, Gérard Popille, Jean-Paul Mathey et Franck Moscato.

Dominique Juillot a profité de l'opportunité pour annoncer la rénovation complète du terrain stabilisé de Mercurey, devenu totalement impraticable. Les travaux débuteront à l'été prochain. Du côté de Mellecey, Pierre Andriot a lui aussi annoncé la création d'un nouveau terrain d'entraînement à proximité du terrain Alain Mony. La date du début des travaux est à confirmer.

Tout le staff du club a tenu à remercier la présence permanente des partenaires et pour le pôle féminin la SARL Allo Rémi Services pour les maillots des U11 F et Seniors F et au Groupe Morel pour les maillots des U15F



Vous souhaitez rejoindre les équipes féminines n'hésitez pas à contacter

Christian Jammes : Référent Féminin et Vice Président au 06 62 65 82 60