Consécration suprême avec le Label Or pour la pratique féminine du foot à l’ASCR foot de Châtenoy le Royal.

Le Label Jeune EFF-Crédit Agricole-Féminines Or pour la période 2022-2025 est la consécration du travail accompli au sein du club, l’engagement auprès de jeunes… Ce Label valorise la politique du club de Châtenoy dans sa politique d’ouverture du foot aux filles et l’ouverture à toutes et à tous au sens large.

Cette remise de Label Or s’est déroulée dans les locaux du club en présence de Bernard Pautonnier de la ligue, Véronique Gambey de la ligue, d’autres membres du district, Daniel Rebillard président de l’OMS, Roland Bertin, Henri Lombard Pascale Lepers, Fabrice Rignon adjoints à la commune, les dirigeants, entraineurs du club excepté le président du club de foot de Châtenoy et responsable de la section féminine Jean-Christophe Frédéric remplacé pour cette soirée par le secrétaire Philippe Lamalle.

Philippe Lamalle a fait la présentation des personnalités et expliqué le déroulement de cette cérémonie de remise du Label Or.

Bernard Pautonnier de la ligue, ancien joueur, président de la formation des présidents, a remercié le club et fait des éloges sur cette belle réussite de la section féminine, du club en général, le club de Châtenoy est un de plus gros dira-t-il.

Une des images du diaporama donnait quelques chiffres sur les effectifs qui se portent plutôt bien.

Philippe a lu le discours préparé par le président absent : « Après avoir gravi petit à petit les échelons bronze et argent, ce niveau Or du label FFF récompense encore plus le travail harassant qu’est le développement d’une structure féminine et du football féminin en général… » Ce ne sont que quelques mots de son discours qui passait en revue le partenariat avec le collège Aragon de Châtenoy et le Lycée Gauthey de Chalon.

Philippe en a profité, lors de sa prise de parole, pour faire la présentation des états de services du foot féminin au sein du club : 2005 première section foot féminin, cela fait 18 ans d’existence et 15 ans que Jean-Christophe s’en occupe, 40 ans que Jean-Christophe est sur les terrains.

Le club a reçu les félicitations des membres du district et des élus pour ce magnifique Label Or bien mérité mais qu’il faut soigner pour le conserver.

