Du changement pour le magasin Selmana, venez découvrir un espace réaménagé

La photo du jour !

La boutique mode au féminin par excellence « Selmana » située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, habille la femme d’aujourd’hui. Anaïs, la gérante du magasin Anaïs, assistée de Priscillia, propose à sa clientèle une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Attentionnée et à l’écoute, elle saura vous conseiller sur le meilleur choix possible.

Cette boutique, où tout est soigné avec style, vient dernièrement de faire l’objet d’un réaménagement décidé par Anaïs, propriétaire qui vous permettra de retrouver une ambiance plus design.

Ce magasin est ouvert du lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 H 00 à 19 heures. Fermé dimanche. Renseignements : Tél au 03 85 48 62 36.