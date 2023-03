Réforme des retraites : Vers une mobilisation des jeunes de plus en plus importante dans les cortèges ?

Un rendez-vous à Matignon (déjà prévu) et une 11ème journée de grève et de manifestation,le 6 avril prochain. C'est en résumé ce qui est ressorti de la mobilisation de ce mardi, moins fournie que le 23 mars dernier, mais tout aussi violente, en dépit d'un dispositif policier particulièrement fourni à Chalon-sur-Saône.

Dans le cortège, on pouvait noter la présence toujours plus marquée de manifestants jeunes de plus en plus remontés, qu'ils soient étudiants, lycéens, ou jeunes actifs.

Ce qui les mobilise désormais, c'est une certaine vision de la démocratie.

Une présence qui s'est accentuée après l'utilisation du 49.3 par la Première ministre Élisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites, puis l'intervention télévisée du président de la République Emmanuel Macron.

Les épreuves de spécialité du bac passées, un nombre croissant d'élèves de terminale devrait renforcer la mobilisation.

Aux côtés des traditionnels syndicats, les jeunes donnent aussi de la voix.

«La retraite, ça nous concernera un jour. Et ça concerne nos aînés, on ne veut pas qu'ils s'épuisent au travail», réagit Anthony, 17 ans, qui se dit «inquiet pour l'avenir».

Le jeune homme n'en oublie pas pour autant un autre cheval de bataille : «On se bat aussi pour le climat, pour la planète. Macron et son gouvernement ne font rien là-dessus aussi !»

Quand ils ne bloquent pas leur lycée, comme une centaine d'entre eux l'ont fait au matin du 23 mars de 7 heures à 11 heures à Pontus de Tyard avant d'aller devant les autres lycées de la ville, beaucoup n'hésitent pas à rejoindre le mouvement.

Certains avaient même pu prendre la parole lors de l'assemblée générale qui précédait la manifestation à 14 heures 30.

«Ça nous tenait vraiment à cœur de se mobiliser en tant que jeunes. Les politiques essayent toujours de nous décrédibiliser sous prétexte qu'on a pas le droit de vote, alors que nos convictions comptent et qu'on est plus que jamais légitimes à défendre notre démocratie et la retraite des nos parents, de nos proches...», nous explique à son tour Elsa, élève de Pontus de Tyard.

«Voir qu'on arrive à se rassembler sur une journée entière, à réunir plein de gens différents et à monter notre syndicat (Ndlr : Le Mouvement National Lycéen), ça nous donne de l'espoir. Malgré tous les conflits créés par Macron, on reste unis et on se battra tout ensemble jusqu'au retrait de la réforme», ajoute-t-elle.

«Notre présence est très importante, la jeunesse se mobilise. On est solidaires et on lâchera rien ! Notre voix compte tout autant que celle des travailleurs et travailleuses, nous sommes les futurs électeurs et on subit tous la politique appliquée par ce gouvernement. Notre mobilisation ne peut pas être occultée, la jeunesse est présente dans la rue, qu'on le veuille ou non. On continuera de se battre et on finira par se faire entendre», nous dit à son tour, Aurélie du lycée Mathias.

De son côté, l'Intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, SUD-Solidaires, FSU), qui salue la mobilisation des lycéens, continue d'appeler les jeunes à se mobiliser contre cette réforme des retraites, mais aussi contre des sujets de société globaux, comme la précarité des étudiants.

(Photos gracieusement fournies par des lycéens de Chalon-sur-Saône)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati