Ciné-Relax : «Le goût des merveilles» ce samedi au Mégarama Chalon

Une approche sensible du syndrome d'Asperger, dans un film illuminé par le soleil de la Drôme provençale où l'on découvre l'histoire merveilleuse d'un couple improbable joliment interprété par Virginie Efira et Benjamin Lavernhe. Cette séance est aussi la dernière avant octobre. Plus de détails avec Info Chalon.

Les séances Ciné-Relax se poursuivent au Mégarama Chalon. Elles ont lieu une fois par mois. Ainsi, ce samedi 1er avril 2023, à 14 heures, le film «Le goût des merveilles», comédie romantique française réalisée par Éric Besnard, sera accessible au plus grand nombre.

Des séances à vivre à son rythme

En effet, ces séances sont adaptées à tous. Elles permettent aux personnes porteuses de handicap et sans handicap de vivre le cinéma ensemble, selon leurs besoins : on peut se lever, exprimer ses émotions, sortir et revenir en salle selon son rythme.

L'équipe de bénévoles de Ciné Relax Chalon-sur-Saône sera présente pour accueillir, guider et accompagner le public.

Synopsis : Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.

Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe et Lucie Fagedet.

Version sourds et malentendants.

Tarif unique : 6 euros pour tous.

À noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir l'équipe de leur venue par mail (fumet.alain@wanadoo.fr ) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

Cette séance clôturera la saison 2022-2023, l'équipe de Ciné-Relax vous remercie d'être venus si nombreux partager avec elle les joies du cinéma, rendez-vous au mois d'octobre.

(Crédits photos : © Unifrance)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati