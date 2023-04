Pour la 10ème année, l'Association "Un Monde pour Jade" organise sa Randonnée caritative pour combattre le Syndrome de Rett, maladie génétique rare.

Située entre Chalon Sur Saône, Le Creusot et Montceau Les Mines, Marcilly Les Buxy vous accueille dans un paysage de bocages, non loin de la Côte Chalonnaise et donnant l'occasion de découvrir ses grands crus.

Un seul point de rendez-vous pour le départ de tous les parcours :

Salle des Fêtes - Le Martrat - Marcilly Les Buxy dès 8h00

Et un tarif unique de 6 € !

Sans oublier que l'inscription est gratuite pour les - de 10 ans et que nos Amis à 4 pattes sont aussi les bienvenus !

Chacun trouvera son bonheur grâce à nos différents parcours :

Marche : 8, 15 ou 20 km

VTT : 25 ou 40 km

Un parcours Gravel ou VAE de 67 km ! sur du mixte goudron/chemin

Ravitaillements sur les parcours et collation à l'arrivée sont bien sûr au programme, ainsi que la buvette et notre traditionnel saucisses/frites à 5€ !



Venez nombreux partager un bon moment et découvrir les chemins de notre belle région ! T