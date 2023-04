80 millions d'euros d'investissement, Vicky Foods choisit le Grand Chalon pour son premier grand développement en Europe

Mais quel moment historique de que de voir s'implanter durablement une entreprise industrielle sur le Grand Chalon ! A vrai dire, les projets se multiplient ainsi que les sujets qu'en terme de couverture presse, info-chalon.com ne sait plus trop où donner de la tête, d'où notre petit retard pour ce retour presse sur cet événement majeur.

Le fabricant de viennoiserie et autres pain de mie a fait le choix de Fragnes-La loyère pour s'implanter, pour la première fois en Europe, en dehors de l'Espagne. Dans le collimateur du développement de l'industriel, le marché du nord de l'Europe avec en ligne de mire l'Italie du nord, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Comme nous l'avions déjà mentionné, Vicky Foods représente déjà près de 3000 emplois avec des sites de production en Espagne et en Algérie.

14 hectares et une première ligne de production... mais un potentiel de 10 lignes

14 hectares rien que ça pour Vicky Foods ! L'usine en tant que telle s'implantera sur près de 23000 m2 sur cette première phase de production, lui laissant toutes les opportunités d'adosser de nouvelles lignes de production au fur et à mesure de son développement.

Pour Rafael Juan Fernanez, CEO de Vicky Foods, "il s'agit du projet de création le plus ambitieux de notre entreprise familiale depuis 1952". C'est dire l'ampleur du propos et les attentes que ce géant Espagnol place dans le territoire du Grand Chalon.

Tous ont eu à coeur de rassurer notamment Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère, évoquant l"es nuisances et la vigilance sur les terrains"

1,4 million d'euros apportés par la région Bourgogne-Franche Comté

Marie-Guite Dufay n'a pas dissimulé sa satisfaction de voir un tel projet industriel sur la pointe sud de sa grande région. "C'est une vraie mine d'or ici" s'est amusée à confier la Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté. Une aide qui vient s'ajouter aux 400 000 eros apportés par l'Etat dans le cadre du Plan de Relance a insisté Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône. Pour le reste, c'est l'industriel espagnol qui financera l'essentiel de l'usine. A noter que l'usine a été confiée au cabinet d'architecte parisien Rachida Mansouri. Le site comprendra un réfectoir, 119 places de stationnement et une petite centaine de places pour les 2 roues.

"C'est un signe fort de l'attractivité de nos territoires et encore plus du Grand Chalon. A chaque fois que je viens à Chalon, c'est pour des bonnes nouvelles. Vous rebondissez sur le territoire de Kodak. Ce développement ne doit rien au hasard, il le doit à la détermination de son territoire. il n'y a pas de meilleurs endroits qu'ici pour conquérier les marchés européens" a ajouté la Présidente de région, saluant tous les acteurs qui se sont mobilisés pour la pleine réussite de ce projet, alors que d'autres pointent déjà à l'horizon et sur lesquels reviendra plus tard info-chalon.com.

Une livraison prévue pour 2024

Du côté du démarrage industriel, l'usine devrait être livrée avant l'été 2024 pour une mise en route au 4e trimestre de la même année. Dans un premier temps, ce sont 80 puis 120 salariés qui seront accueillis alors que les procédures de recrutement ont déjà été lancées. A terme, sur cette première ligne de production, ce sont quelques 250 personnes qui seront recrutées, en tant que électro-mécaniciens, conducteurs de ligne, caristes, préparateurs de commandes, techniciens de maintenance...

"Autant d'emplois qui seront générateurs d'emplois indirects de manière majeure" a rajouté Sébastien Martin, rappelant que les emplois industriels sont de forts pourvoyeurs d'emplois indirects. "Une philosophie industrielle familiale qui colle à l'état d'esprit de notre territoire, une entreprise qui croit en la valeur humaine. Vous avez tenu votre parole malgré le contexte économique. Tous les atouts sont réunis ici et notre territoire s'inscrit dans le grand récit national de la réindustrialisation" s'est félicité le Président du Grand Chalon.

Laurent Guillaumé