L’équipe première de l’ASCR foot de Châtenoy le Royal dotée de nouveaux maillots.

Vendredi 24 mars, juste avant l’entrainement, Philippe Lamale, représentant le président Jean-Christophe Frédéric, et Stéphane Cottet ont remis aux joueurs de l’équipe première les nouveaux maillots qu’ils vont arborer lors des prochaines rencontres. La remise des maillots s’est faite dans la salle de réception qui porte le nom d’Albert Cottet père de Stéphane, tout un symbole pour le club puisque la collaboration entre les Etablissements Cottet sponsor et le club dure depuis plus de 50 ans.

Les maillots se déclinent en deux couleurs blanc et bleu et seront portés par les séniors A. Les joueurs présents ont mis les maillots juste le temps d’une ou deux photos et ils les ont reposés pour rejoindre le terrain d’entrainement.

Avant qu’ils ne partent sur le terrain, Stéphane Cottet s’est adressé aux joueurs en leur précisant qu’ils étaient la vitrine du club…, une façon de les motiver et bien plus !

C.Cléaux