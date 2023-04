Champforgeuil prépare sa journée citoyenne du 13 mai 2023.

Pour la pleine réussite de cette journée citoyenne organisée et pilotée par les élus, il faut prévoir, anticiper et gérer les besoins en matériel, en bénévoles, informer les concitoyens de la commune.

Pour ce faire, les élus, dont Annie Sassignol maire de Champforgeuil, ont organisé une réunion le 24 mars pour mettre en place toute la logistique et recenser les lieux qui seront retenus. Ce vendredi 24 mars, une vingtaine d’habitants, dont des nouveaux arrivants et cinq élus, s’est réunie salle des Chennevières pour préparer cette journée citoyenne. Chacun des présents s’est inscrit pour intervenir, prêter main forte dans les différents chantiers retenus. Quelques chantiers sont déjà évocateurs du travail à accomplir : ramassage de déchets, nettoyage et lasure des bois au parcours de santé du Champ Liard, atelier nettoyage du cimetière.

Parmi les bénévoles, il y avait quelques jeunes prêts à s’investir dans le chantier peinture.

Une diffusion d’informations de cette journée est prévue pour mobiliser le maximum de volontaires afin d’être le plus efficace possible dès les 8h30 du matin.

L’atelier cuisine se chargera de l’intendance pour permettre aux bénévoles de reprendre des forces.

