AVIS DE DECES - Yvette THEURILLAT née NEUENSCHWANDER

SAINT-MARCEL



Philippe, son époux ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Yvette THEURILLAT

née NEUENSCHWANDER

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 6 avril 2023 à 11h15 à la salle de cérémonie du funérarium de Saint-Marcel.

Yvette repose au funérarium de Saint-Marcel.

Pas de plaques, ni de fleurs.

Condoléances sur registre.

Un grand merci au personnel de l'hémodialyse et néphrologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône.

Un don au profit de France Rein Bourgogne est possible.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.