La Cave coopérative des Vignerons de Buxy s’engage pour toujours plus de développement durable

Engagée depuis 2013 dans la démarche Vignerons Engagés, la Cave des Vignerons de Buxy réitère chaque année son attachement à cette labélisation unique de la filière vin qui garantit au consommateur la prise en compte des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux, respectant les personnes et l’environnement de la vigne au verre, en participant aux Rencontres Vignerons Engagés.

Chaque année se tient ce grand rendez-vous du réseau national réunissant quelques 300 membres (5% du vignoble français), en 2022 la Cave des Vignerons de Buxy recevait sur ses terres, mais c’est au Château Saint Roseline à Arc sur Argens que la délégation bourguignonne s’est rendue en 2023 pour assister à deux jours intensifs de conférences et ateliers avec des thèmes très variés: éco-conception, communication RSE, vie des sols, greenwashing, management collaboratif, impact carbone et efficacité énergétique, fresques du climat, du numériques et des nouveaux récits.

Face aux enjeux qui se dressent devant nous, le réchauffement climatique, la hausse du coût des matières sèches et la pénurie de verre mais également les tensions géopolitiques, l’hygiénisme ambiant et les nouvelles attentes sociétales, ces rencontres annuelles d’un réseau en pleine mutation représentent un temps essentiel pour débattre, confronter les points de vue et échanger nos bonnes pratiques pour une viticulture plus vertueuse.