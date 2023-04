CARNET ROSE - Bienvenue à Kamilla

Kamilla MERCKY est née le 31 mars à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Gabriella, 2 ans et demi, de Sarah MAGNE et Kévin MERCKY. La maman est préparatrice de commandes et le papa est agent d'entretien. La petite famille réside à l'Abergement-Sainte-Colombe.