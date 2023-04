La saison touristique en Saône et Loire dans les starting-blocks

Cette année, 63 sites touristiques ont répondu présent pour échanger leurs brochures 2023. L'occasion aussi de faire le plein de documentations touristiques départementales à diffuser dès les vacances scolaires de printemps aux touristes consommateurs de la Saône-et-Loire.

Après trois éditions sous un format réadapté, l'événement est revenu cette année à son format initial. Le Département de Saône-et-Loire a convié ce mardi l'ensemble de ses partenaires touristiques à se retrouver le temps d'une matinée à la salle communale EVA de Blanzy.

Ce temps d'échanges convivial permet aux visiteurs (propriétaires de gîtes, chambres d'hôtes, restaurants, hôtels, campings, activités de loisirs etc.) de retrouver, en un lieu unique et avant le début de la saison touristique, un condensé de l'offre touristique de Saône-et-Loire. Offices de tourisme, associations, sites de visite et d'activités de Saône-et-Loire et des départements limitrophes se réunissent pour proposer aux visiteurs leurs brochures annuelles. Un moment de partage très apprécié des partenaires présents, tous prêts à débuter une nouvelle saison touristique et à accueillir une clientèle de provenance tant locale que de grandes agglomérations (Paris et Lyon, et leurs agglomérations) et de pays européens (Allemagne, Pays-Bas, Belgique etc).