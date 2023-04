Daunat Bourgogne lance les recrutements pour la saison - 100 emplois saisonniers et 25 CDI sont à pourvoir immédiatement !

Pour ce premier grand rush de l'année, le site de Daunat Sevrey a livré quelques 90 000 colis ce vendredi. Un signe qui ne trompe pas.. on entre dans le dur ! Et ça recrute. Les explications d'info-chalon.com

"Daunat a déjà lancé sa saison des recrutements : conducteurs.trices de ligne, technicien.nes de maintenance, agents de production… Tous les profils sont étudiés, ne laissez pas passer votre chance !" assure Philippe Bouvet, directeur de l'usine DAUNAT-Bourgogne, interrogé par info-chalon.com.

Pour la saison, c'est une centaine d'emplois saisonniers à pourvoir dès maintenant. Parallèlement à ces embauches ponctuelles, le site recrute à plein régime avec à la clé 25 embauches à réaliser, cette fois-ci en CDI, indépendamment de l'activité saisonnière.

Là encore, tous les profils sont recherchés en conducteurs de ligne, approvisionneurs ou encore techniciens de maintenance.

Pour rappel,

Organisation et horaires de travail :

37,5h/sem en moyenne avec paiement et/ récupération des heures ou transfert dans un Compte Epargne Temps​ en 2x8 ​

Heures de nuit majorées à 25%​

Moins d’un samedi matin travaillé par mois en moyenne





Rémunération et avantages sociaux :

Salaire de base évolutif avec la montée et compétences et la prise de responsabilité : SMIC +5% à 20% ​

13ème mois (selon ancienneté) ​

Prime d’ancienneté : 3% au bout de 3 ans. ​

Prime paniers : 4,60€ net/jour travaillé​

Intéressement​

Assurance Frais de santé et prévoyance avec prise en charge partielle par l’entreprise​

Avantages CSE (chèques vacances/saison/Noël…)

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

ACCESSIBILITÉ : Des lignes de bus sont à disposition pour vous rendre sur le site DAUNAT à Sevrey depuis Chalon Nord, quartier saint Jean des vignes, centre-ville, gare, Saint Rémy, Lux aux différents horaires de prise de poste : 5h – 13h – 21h

Possibilité de co-voiturage

Tous les postes sont en ligne sur le site https://recrutements.daunat.com/