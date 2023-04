Bilan très positif pour la collecte de sang à Sassenay ce jeudi 6 avril

Un bilan positif, donc, puisque ce sont 56 donneurs qui sont venus faire ce beau geste ce jeudi matin.

Parmi eux, Info Chalon a pu rencontré Aurore et Cédric, couple sénochois, qui avaient fait le déplacement ensemble pour donner.

« On est habitués à donner mais c’est la première fois qu’on vient ensemble, nos plannings ont parfaitement collé aujourd’hui ! » a déclaré Aurore à Info Chalon.

L’occasion pour ces parents de 3 enfants de s’octroyer un moment tous les deux, en prenant le temps de déguster le petit déjeuner offert par l’amicale, avant de chacun repartir pour leur journée de « boulot ».

Pour cette collecte, l’amicale a également reçu exceptionnellement ce jeudi, la visite de la classe de CM2 sénochoise.

En effet, ce sont Patricia et Jean-Maurice, bénévoles de l’amicale et fidèles au poste, qui étaient intervenus, quelques semaines plus tôt, dans la classe de Mathieu Fonteniaud pour sensibiliser les enfants au don du sang.

« Les élèves ont tellement été intéressés par le sujet qu’ils nous ont demandé de venir assister à la collecte » a raconté Patricia, ravie de partager ce moment avec les jeunes.

Ce sont donc 22 élèves qui ont investi la salle Lamartine ce jeudi, curieux de voir le déroulement d’une collecte.

Après un petit déjeuner offert par l’association, les élèves ont donc pu se rendre compte du parcours d’un donneur.

Un donneur pas du tout inconnu puisque c’est le directeur de l’école de Sassenay, Loïc Belin, qui a montré l’exemple à ses élèves en donnant son sang ce jeudi matin.

L’un d’entre eux, Nathan, âgé de 11 ans, était fier, puisque sur place il a pu retrouver sa maman Aurélie et sa mamie Brigitte qui étaient elles aussi, venues donner leur sang.

« Cela nous prend simplement un peu de temps et c’est plutôt valorisant de donner son sang, on se sent utile ! » a déclaré la maman à Info Chalon.





La collecte s’est donc poursuivie jusqu’à 12h30 avec la venue de deux nouveaux donneurs.

L’un d’entre eux avait tenu la promesse qu’il avait faite de venir lors de l’action de l’association à la fête patronale du village.

Les donneurs plus tardifs ont, eux, pu déguster une bonne choucroute, concoctée par Roger, bénévole de l’amicale et fidèle au poste lui aussi.

Une matinée réussie, donc, pour l’amicale intervillage qui comptabilise ce jeudi 7 nouveaux donneurs au sein de son fichier.

