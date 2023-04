Retour sur le 32ème Congrès de l'Union Départementale Force Ouvrière de Saône-et-Loire

Après une intervention du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, à 8 heures 45, auprès des militants sur le sujet de la réforme des retraites qu'il dénonce en l'état et l'inflation qui «appauvrit de plus en plus les familles chalonnaises», le secrétaire général confédéral Force Ouvrière (FO), Stéphane Rateau, ouvrait le 32ème Congrès de l'Union Départementale Force Ouvrière de Saône-et-Loire ouvrait ce vendredi 7 avril à 9 heures, à la Salle Marcel Sembat.

Les trois quarts des syndicats FO du département étaient présents ou représentés.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati