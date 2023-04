Emballage, photovoltaïque, consommation énergétique.. Daunat Bourgogne poursuit ses efforts pour une consommation plus vertueuse

A partir de Pâques, le site de Daunat Bourgogne implanté à Sevrey entre dans le dur avec une livraison minimale de 90 000 colis quotidiennement avec deux cols cet été à plus de 120 000. Comme toutes les entreprises françaises, Daunat n'a pas échappé aux impacts de la crise énergétique et du post-crise sanitaire. Matières premières, énergie, main d'oeuvre, on ne compte plus les dossiers épineux à gérer au jour le jour. "La viande, les oeufs... les prix ont pris entre + 20 et + 45 %" précise Philippe Bouvet.

La question sur les emballages est posée depuis quelques temps au sein du groupe Daunat, et plusieurs initiatives ont été lancées avec des essais grandeur nature. Le sujet des emballages multi-couches non recyclables est au coeur de toutes les attentions avec notamment la question du maintien des dates de péremption des produits proposés à la clientèle. Philippe Bouvet suit de très près l'évolution de ce dossier, d'autant plus avec le renchérissement des matériaux d'emballage et de leur impact environnemental.

Côté consommation énergétique, Daunat Bourgogne affiche sa volonté vertueuse

Daunat Bourgogne n'a pas attendu la crise énergétique pour mener à bien des investissements visant à réduire sa consommation énergétique. "On a un système vertueux 6 à 8 mois de l'année sur la consommation de gaz, qui a été divisée par deux". Une stratégie aussi menée dans le cadre de sa politique RSE sur la consommation d'eau.

Une nouvelle étape s'annonce pour Daunat Bourgogne avec l'idée de tapisser le parking extérieur de panneaux photovoltaïques, soit près de 7000m2. Les études sont en cours avec l'élaboration des devis et des faisabilités techniques. L'idée étant de couvrir en électricité près de 95 % de la consommation du plancher de consommation. "On entre dans les appels d'offres pour les ombrières" a assuré Philippe Bouvet, avec l'idée de voir aboutir le dossier en 2024.

Laurent Guillaumé