C'est parti pour le demi-diffuseur autoroutier du nord de Chalon sur Saône !

Livraison septembre 2024 au plus tard et 14 millions d'euros mobilisés pour un nouveau coup d'accélérateur pour le Grand Chalon. Un projet né en 2006 après le marasme Kodak qui trouve enfin son aboutissement.

Ghislaine Baillemont, Directrice Générale adjointe APRR était aux côtés de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et André Accary, Président du Conseil Département de Saône et Loire, pour le lancement officiel du chantier du demi-diffuseur autoroutier du nord de Chalon sur Saône.

Un dossier né dans le cadre du contrat de site de 2006, porté à l'époque par Dominique Juillot, et qui a évolué au fil du temps, pour se concrétiser 17 ans plus tard. A compter de 2024 et de la mise en route de ce nouvel accès autoroutier, Chalon disposera d'une nouvelle desserte avec à la clé, Chalon Nord, Chalon Centre et Chalon Sud.

Comme l'a rappelé Sébastien Martin, la création de nouveaux accès autoroutiers se compte sur les doigts d'une main, et c'est bien le dynanisme économique de notre territoire qui a accéléré la décision. Chacun a rappelé les arguments qui ont prévalu à cette décision, à savoir la réduction de la circulation sur les voiries locales de Champforgeuil et Chalon sur Saône, la diminution des distances de circulation des poids lourds vers les zones d'activité dont notamment SaôneOr, mais aussi la fluidification du trafic local avec une meilleure répartition entre les poids lourds et les véhicules légers.

APRR l'assure, "c'est une diminution de l'équivalent de 48 000 tonnes équivalent CO2 à un horizon de 20 ans après la mise en service". Des propos relayés par Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône qui a insisté sur le fait "ce nouvel accès permettra de réduire de 3 % la proportion d'habitants impacttés par des teneurs en dioxyde d'azote".

Une seule bretelle d'entrée et une bretelle de sortie

Pour que chacun comprenne, il s'agit d'un demi-diffuseur et pas un échangeur complet. L'accès à l'A6 dans le sens Lyon-paris se fera depuis la D819. Pour permettre la connexion, le pont surplombant la route de Champforgeuil sera prolongé de 5 mètres. La bretelle d'entrée sera composée d'une gare de péage comportant deux voies.

La sortie depuis l'A6 dans le sens Paris-Lyon viendra se raccorder sur la route de Champforgeuil au sud de la ZAC de la Loyère. Après la gare de péage, un carrefour avec interdiction de tourner à gauche permettra aux véhicules de rejoindre en sécurité Champforgeuil et Fragnes La Loyère par la D906.

La bretelle de sortie du nouveau demi-diffuseur nécessitera la construction d’un ouvrage de franchissement de la Thalie dont la largeur préservera les berges et le lit de la rivière. Il s’accompagnera de la construction d’un ouvrage de décharge hydraulique destiné à faciliter l’écoulement naturel de l’eau en cas de crue. L'ouvrage de franchissement de la Thalie permettra le cheminement aux abords de la rivière sur sa rive droite.

L’ouvrage permettant à la route de Champforgeuil de passer sous l’autoroute A6 sera prolongé et sa hauteur sera réduite. Ce changement de gabarit sécurisera les circulations locales en interdisant désormais l’accès aux poids lourds qui devront emprunter la D906 puis la D819 en sortie du nouveau demi-diffuseur.

"Des bronches neuves pour ce poumon économique"

C'est finalement le Sous-préfet de l'arrondissement de Chalon qui aura le mieux résumé le projet autoroutier qui se concrétise, en évoquant "les bronches neuves pour ce poumon économique", permettant d'avoir "une zone plus accessible et plus attractive". 'Un atout indispensable à la réussite de la stratégie globale de SaôneOr" a rappelé quant à lui Sébastien Martin, "une étape supplémentaire de la reconquête industrielle". André Accary s'est félicité de voir "le département en chantier, c'est de bon augure, bien loin de la vision des pessimistes".

Près de 14 millions d'euros d'investissement

Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) et au contrat de concession d’APRR, ce projet de création de demi-diffuseur de Chalon Nord, est au cœur d’une dynamique partagée avec tous les acteurs. D’un montant total de 13.7 millions d’euros, ce projet est co-financé par ses partenaires :

- 6.35 millions d’euros, APRR

- 6.05 millions d’euros, Grand Chalon

- 1.3 millions d’euros, Département de Saône-et-Loire.